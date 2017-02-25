Sosyal medyada her zaman kötü şeyler görmüyoruz bazen öyle güzel haberler görüyorum ki.

Pırıl pırıl gençlerimiz araştırma yapıyorlar dünyayı geziyorlar hiç aklımızda olmayan bilgiler edinip onları bize aktarabiliyorlar. Maraton yaparak Antartika’ya kadar giden gençler mi dersiniz, Kuş Rehberliği yapanlar mı, ne ararsanız var gurur duyuyorum böyle gençleri görmekten.

Biri var ki, hiç üşenmemiş ta Moğolistan’a kadar gidip dağlarda, medeniyetten uzak yaşayan Duha (dukha) Türklerini araştırmış.

Adı, Selcen Küçüküstel. Selcen, araştırma konusu için oralara kadar gitmiş ve kaldığı iki ay süresinde onların dilini öğrenmiş.

YouTube’a görüntüler yüklemiş.

Bazı kelimelerin Türkçesini ondan öğreniyorsunuz.

Yaşamlarını, elektriksiz, çeşmesiz, göçebe hayatlarını olduğu gibi izlemiş. Çadırda yaşayan, sürekli göç eden ve avcılıkla geçinen küçük bir Türk grubu Duha Türkleri ve soyları tükenmek üzere. Moğolistan’ın kuzeybatısında Sayan dağlarında geyikleriyle birlikte yaşayan yaklaşık 44 aile tespit edilmiş.

Sayıları ortalama 200 ile 400 arasında.

Türkçenin bir lehçesini konuşuyorlar. Avlarını hep beraber avlıyor ve paylaşıyorlar, ormanlardan yemiş topluyorlar dahası doğayla iç içe yaşıyorlar.

Aslında tipik bir Türk yaşam tarzı.

Daha önce National Geografik ve Atlas dergisi haber yapmış onları.

Şimdi de Selcen kardeşim Ayna dergisiyle paylaşmış, ne güzel.

Sayesinde çok şey öğrendim ve araştırdım Duha Türkleri hakkında.

En son çıkan av yasağı kanunu ise korkarım onların tükenmesini hızlandıracak…

Şimdi soruyorum, hanginizin aklına gelirdi Moğolistan’a kadar gidip, yok olmaya yüz tutmuş bir avuç Duha (Dukha) Türkünü inceleyip araştırmak?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...