MEDAŞ ve SEDAŞ açıldı

SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyeti gösterdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de yaşayan 3,4 milyon kişiye hizmet edecek yeni çağrı merkezi ile, çağrı cevaplama oranının yüzde 95’e çıkarılmasını, müşteri temsilcisine bağlanma süresinin ise 45 saniyenin altına düşürülmesini hedefliyor.

Müşteri memnuniyetini artırma kapsamında çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, Konya’nın Selçuklu ilçesinde kurulan ikinci çağrı merkezi lokasyonuna ait tüm donanımların ve bilişim teknolojisi teknik altyapısının hazır hale getirilmesini sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın değerlendirmeleri ile Konya’da yapılan açılışta MEDAŞ çağrı merkezinde 150 ve SEDAŞ Çağrı merkezinde 76 olmak üzere Konya da toplam 226 kişiye istihdam sağlandı. Albayrak, “Kentte 226 kişiye istihdam sağlayan bu çağrı merkezleri, Konya ekonomisine de önemli katma değer sağlayacak.” diye konuştu.

İlk çağrı merkezini 2010’da Gebze’de açan SEDAŞ, burada 49 kişilik kadrosuyla 7/24 ihbar almaya ve müşteri desteği sunmaya devam ediyor. İkinci çağrı merkeziyle birlikte çağrı merkezi personeli istihdam sayısı 125’e çıkıyor. SEDAŞ, yeni çağrı merkezi ile kış koşulları ve olağanüstü hava muhalefeti gibi durumlarda artan çağrı yoğunluğunda ayrıca back ofis olarak kullanacağı yeni kapasite ile, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki abonelerine sunduğu desteğin süratini daha da artırmış olacak. 76 kişinin çalışacağı yeni çağrı merkezinin Gebze’deki Çağrı merkezi ve yine Gebze’deki SCADA Merkezi ile arasındaki bilgi akışı için teknik altyapı testleri de tamamlandı. Konya’da 76 kişilik bir ekiple hizmet verecek olan yeni çağrı merkezi, tam donanımlı, modern bir tesise ve son teknoloji teknik altyapıya sahip.

Açılışa Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, il ve ilçe bürokratları, Meram EDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Meram EDAŞ genel müdür yardımcıları, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, SEDAŞ Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez ve SEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başçı da katıldı.

Enerji sektörünün özelleştirme adımlarıyla büyümesiyle birlikte, enerji dağıtımında da kapsamlı bir hizmet kalitesi artımına gidiliyor. Bu kapsamda, Ağustos başı itibariyle çağrı merkezlerinin genişletilmesi süreçlerinin Ekim ayı itibariyle tamamlanması, sektörün hedeflerinden biri olarak tanımlanmıştı.

Meram EDAŞ’ın çağrı merkezi açılışındaki katılımında, SEDAŞ’ın yeni çağrı merkezine ait barkovizyon görüntüleri eşliğinde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna açılışlarının tamamlanacağı 9 çağrı merkezinde 2 binden fazla istihdam sağlanacağını ifade etti.

Konuşmasına açılışın hayırlı olmasını dileyerek başlayan Albayrak, mayıs ayında elektrik dağıtım sektör toplantısında tüketici memnuniyeti adına önemli kararlar alındığını ve söz konusu açılışın bu stratejide atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Albayrak, hükümet olarak enerji sektöründe çok önemli adımlar attıklarını ve halkın kalite standardını çok iyi bir noktaya getirmek için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu anlamda mayıs ayındaki toplantının da bir milat oluşturduğunu belirten Albayrak, bu yatırımlarla hem kamunun, hem tüketicinin hem de şirketlerin kazanacağına dikkati çekti. Albayrak, “Enerji eşittir hayattır” diyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamolarından biri olan enerji sektöründe çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz

. Bu adımlar daha büyük yatırımların başarılması noktasında sorumluluklar da getiriyor. Burada bize ve sektördeki tüm paydaşlara ayrı bir yük de getiriyor.” diye konuştu. Bakan Albayrak, enerjinin maliyetini düşürmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, “Halkımızın yaşam standardı ve enerji maliyetini düşürmek adına bu çalışmalarımız da önemli. Bu ay doğalgazda yüzde 10 indirime gittik. İlk defa bir iktidar döneminde böyle bir indirim gerçekleşmiş oldu. Durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. Enerji maliyetini düşürme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

SEDAŞ’ın Konya’daki yeni çağrı merkezinde 76 kişi istihdam edilirken, toplam müşteri temsilcisi 125’e ulaştı ve çağrı cevaplama oranının yüzde 95’e çıkarılması ve müşteri temsilcisine bağlanma süresinin 45 saniyenin altına düşürülmesi hedeflendi.

Merkezde, ayrıca SEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği 4 ildeki 3.4 milyon tüketicinin sorunlarına cevap verilecek. Elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı çağrı merkezleri toplamda 9 ilde açılacak. Denizli, Adana, Kars’taki çağrı merkezlerini takiben, Konya’da yapılan açılışı, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki açılışlar izleyecek.

SEDAŞ’ın Gebze’de bulunan çağrı merkezi yanında Konya’da yapılandırdığı çağrı merkezi, bünyesindeki imkanlarla çalışan memnuniyetini de garanti eden bir çalışma ortamı sunuyor. 1000 metrekareden büyük bir alana sahip merkezde, müşteri temsilcileri masaları, eğitim salonu, toplantı salonu ve dinlenme odası, bay bayan mescit ve mutfak, lavabo, işyeri hekimi odası, yönetici odası, yemekhane, enerji ve server odaları bulunuyor. 500 metrekarelik çalışma alanı dışında; yemekhane olarak kullanılabilen 500 metrekarelik boş bir alan daha mevcut.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.421 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 4 il, 45 ilçe, 66 belediye ve 1.441 köyde; 1.6 milyon tüketiciye ve 3.4 milyon nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veriyor.

SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetleri için yatırım programı kapsamında; yeni dağıtım tesisleri yapmak ve kapasite artışı sağlamak, mevcut şebekede ek tesisler yapmak, işletme bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, bağlantı başvurularını değerlendirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak hizmet vermek gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Bunlarla birlikte, tüketim sayaçlarından endeks okumak, aydınlatma çalışmalarını sürdürmek, elektrik dağıtımında sayaç değişim ve kalibrasyon işlemlerini yapmak, teknik ve teknik olmayan kayıplarla mücadele etmek, elektrik arızalarının, enerji kesinti süreleri ve sayılarının azaltılmasını, elektrik arzının sürekliliğini sağlamak gibi teknik süreçler de SEDAŞ’ın hizmetleri arasında yer alıyor.

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