BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Gerek toplumda bu konuda mutabakatın sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mutabakat çağrısı gerekse de muhalefet partilerine kendi önerileri geliştirmeleri için zaman tanınması bakımından meclisteki bu tasarıyı komisyona alıyoruz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’dan İstanbul’a gelişinde Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda ‘nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beraberinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı toplantıda Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “erken yaşta evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin düzenleme” ile ilgili ifadesine binaen sorduğu soruyu şöyle cevapladı:

“Erken yaşta evlilik, erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri, rıza olsa bile, kanuni yasa suç. AK Parti iktidarından önce böyle bir suç yoktu.

AK Parti hem gençleri korumak, hem aileyi korumak adına reşit yaştan önceki evlilik, rızayla bile olsa bunu ceza kanununda suç olarak tanımladı. Ancak bu değişikliği bilemeyen gençler, 17-18 yaşından önce evlilik yapıyor, o evlilikten çocuklar olunca bu çocukların nüfusa kaydedilmesi esnasında veya doğumda bunun suç olduğunu ancak öğrenebiliyorlar. Böylece erkek cezaevine gidiyor, kadın çocuğu veya çocuklarla ortada kalıyor. Gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Özellikle bu, toplumda bilindiğinden daha derin, kanayan bir yaradır. Bunu görmek lazım. “ dedi.

SİYASİ RANT OLARAK KULLANMA YOLUNU SEÇTİLER

Yıldırım AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin bu sorunla karşı karşıya olduğunu ve sorunlara çözüm ürettiklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti,

“”Biz bir söz verdik; toplumun bütün sorunlarını çöze çöze bugünlere gelen AK Parti’nin bir prensibi var: Sorunları, torunlara havale etmek değil, sorunlara çözüm üretmek. Bu bağlamda ‘Bu işi halledelim. Saadet-Mehmet Yavuz’un, Aysel-Ahmet Yurduseven’in, Fadime-Rıdvan Koç’un ve daha binlerce gencin bu sorununu çözelim’ diye bir girişimde bulunduk. Meclis’e bir kanun teklifi verdik. Birden bire ne olduysa oldu, kıyamet koptu. Neymiş? ‘Efendim tecavüzcüye af geliyor’. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız, az önce anlattığım bu mağduriyeti gidermek. Muhalefet partilerine bu konuda uzlaşma çağrıları yaptık ve hatta dedik ki ‘Teklifiniz varsa, buyrun teklifinizi de getirin, bu meseleyi halledelim. Böylece kanayan bir yara ortadan kalksın.’ Ne yazık ki bu çağrımız gerektiği gibi kabul görmediği gibi, aynı zamanda bunu bir siyasi rant olarak kullanma yolunu tercih ettiler ve çok önemli bir problemi yine ıskaladılar. Ayrıca bu yönde toplumda da bir kafa karışıklığı oluşturmayı kısmen başardılar”

TASARIYI KOMİSYONA ALIYORUZ

Yıldırım, mutabakatın sağlanması için tasarıyı komisyona aldıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

“ Gerek toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanınması bakımından Meclis’teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz ve komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak değerlendirilip bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz. 3 bin 800 bu şekilde vaka var, bunların binlerce çocukları var. Çocuklar baba şefkatinden, sevgisinden yoksun olarak büyümek mecburiyetinde kalıyor, bütün yük annelerin sırtında. Yani anne babanın hatasının bedelini çocuklar ödüyor. Bunu asla bizim toplumumuz da kabul etmez, insanlık da kabul etmez. Mesele budur.”

BU YANLIŞI DÜZELTMENİN YOLUNU BULACAĞIZ

Yıldırım konuya ilişkin bir başka gazetecin “MHP ve CHP önergenin geri çekilmesini istiyor. Ama hükümet de ‘Farklı bir öneriniz varsa getirin tartışalım.’ diyor. Sizce hangisi olacak?” sorusunu da şu şekilde cevapladıB:

“Komisyonda bu meseleler görüşülecek, onlardan (Muhalefet) bir teklif gelirse bu da dikkate alınarak olgunlaştırılacak. Gelmezse sivil toplum örgütlerinden, vatandaşlardan, uzmanlardan akademisyenlerden gelen önerileri de dikkate alarak bu meseleyi halledeceğiz. Çünkü sorunların çözüm yeri siyasettir. Eğer siyaset ülke sorunlarına çözüm üretmiyorsa, üretemiyorsa o zaman topluma bir yüktür. Biz hep sorunları çöze çöze geldik. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik. O bakımdan mutlaka bu yanlışı bir şekilde düzeltmenin yolunu da bulacağız.”

ELLE GELEN DÜĞÜN BAYRAM.

Başbakan Binali Yıldırım son zamanlarda doların yükselmesiyle yaşanan ekonomik göstergeler üzerine CHP’nin kriz uyarısında bulunduğunu belirtmesi üzerine, ” CHP’ye bu uyarısı için teşekkür ediyoruz. CHP hep kriz uyarısı yapar” diyerek, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız olsun, iş adamlarımız olsun herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Her şey kontrol altında. CHP’nin kriz uyarısı için teşekkür ediyoruz. CHP hep kriz uyarısı yapar. Mutlaka Merkez Bankası’nın kendi iradesiyle, kararıyla bu gelişmelere, kurdaki bu dalgalanmalara karşı bir tedbiri vardır ve bunu devreye sokacaktır. Türkiye ekonomisi birçok ülke ekonomisinden daha sağlam temellere oturmuştur.

Başbakan Yıldırım, doların yükselişinin global olduğunu belirterek, “ Dünyada özellikle ABD’deki seçimleri favori adayın değil Donald Trump’ın kazanmasıyla dalgalanma ve doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya başladı. Türkiye de bundan etkilendi. Dolayısıyla bizde bir tabir var,’ Elle gelen düğün bayramdır’. Mesele budur. Türkiye ekonomisinin gidişatını bir kalbin çalışması gibi izliyoruz. 7 gün 24 saat tüm dış gelişmelerini, içerideki olayları takip ederek gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

DALGALANMA BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK.

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomik tedbirler aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Dünyadaki ekonomiyle ilgili dalgalanma bir müddet daha devam edecek. Özellikle kurlardaki dalgalanmalar beklenebilir. Türkiye bakımından alınması gereken tedbirler var. Bu tedbirleri iki başlıkta değerlendirmek mümkün. Bir tanesi Merkez Bankasının alacağı tedbirler. Mutlaka Merkez Bankasının kendi iradesiyle, kararıyla bu gelişmelere, kurdaki bu dalgalanmalara karşı bir tedbiri vardır ve bunu devreye sokacaktır. Diğer bir tedbir, hükümet olarak bizim yaptığımız işler, yapacağımız işler. Bunlarda ne var? Yasal düzenlemeler, yapısal reformlar var. Bunların bir kısımı yaptık, bir kısmı da Meclis gündeminde yapılıyor. Diğeri de idari kararlar, bankalarla ilgili. Mesela KOBİ’lerle ilgili şimdi, KOBİ’lerin kaynağa erişimini kolaylaştırmak için kredi garanti fonunu devreye soktuk ve 17 milyar liraya kadar ek bir kredi imkanı getirdik.”

İkinci bir tedbir olarak, kamu bankalarının mevduat faizlerini ortak bir kararla daha alt düzeye indirdiğini aktaran Yıldırım, “Çünkü bankaların amacı yüksek faizle kar etmek değil. Gerçek ekonomiye can suyu vermek, destek olmak.” dedi.

Başbakan Yıldırım, ekonomiyle ilgili birçok teşvik paketi açıklandığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki cazibe merkezleri başta olmak üzere birçok alanda ekonomiye ilave destek, tarımda, sanayide, esnafa yeniden yapılandırma, çek yasasında düzenleme, hileli iflaslar veya iflas ertelemede düzenlemeler yapıldığını belirtti.

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