Meclis’te AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı kınadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından imzalanan ortak bildiride İsrail ve ABD’ye sert tepki gösterilrdi. Türkiye’nin Filistin halkanın haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıktığını, bundan sonra da en güçle şekilde sahip çıkacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiriyle tüm donyaya irademizi haykırıyoruz;

ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, BM üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul zirvesindeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir.

14 Mayıs 2018 günü Gazze şeridinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibariyle 60 kişi katleden, 2770’in üzerindeki kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına kınıyor ve lanetliyoruz.

ABD’nin ve İsrail’in BM kararlarını yok saymasına, uluslarası toplumun iradesine ve evrensel değerlere meydan okumasına karşın Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır.

Bu uğurda insanlığın ortak vicdanı olarak görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail’in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır.

Bu barbarsa saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür.

Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğrucu seslerin çıkmayışı, Arap birliği ve BM başta olmak üzere uluslararası kurumların açık avır alamayışı, Filistin sorunuyla tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçemeyişleri muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır.

Türikye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımız, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka-hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz.

Yaşasın Filistin, Yaşasın Kudüs…”