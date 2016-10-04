Meclis’te KHK mesaisi

Meclis Genel Kurulu’nda yarın 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin ( KHK )Kanun Hükmünde Kararname görüşülecek.

Genel Kurul’da yarın Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak. AK Parti’den 3, CHP’den 1 ve HDP’den 1’er üye seçilecek.

Genel Kurul’da yarın 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine tümü üzerindeki konuşmalardan devam edilecek. 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine Perşembe günü de kaldığı yerden devam edilecek.

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