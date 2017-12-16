Meclis üyeleri evreni keşfetti

Başkent’in ilklerinden olan ve son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Mamak Belediyesi Meclis Üyeleri’ni ağırladı.

Heyet planetaryum içerisini yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneme fırsatını yakaladı. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin tüm uzay meraklılarının Mamak’ta buluşturan nokta olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“Türkiye’de en iyi örneklerden birisi olarak hizmet verecek” dedi.

Mükemmeliğe tanık oldular

Ziyarette planetaryum içerisine bulunan Robot Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Topraksız Tarım Seti ve diğer atölyeleri gezen Mamak Belediyesi Meclis Üyeleri, uzay hakkında bilmediklerini yerinde öğrendi. Uzaya dair tüm ekipmanların bulunduğu merkezde 10 boyutlu simulatör ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyen üyeler, uzayın derinliklerinde yolculuk yapma şansı yakaladı. Planetaryum katında ise dünyamızın evrendeki konumundan, gök cisimlerinin oluşumlarına kadar birçok konun anlatıldığı gösterimde ise kainattaki mükemmeliğe tanık oldular.

Dünyadaki örneklerinden farklı

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin son derece zengin bir içerikle hazırlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Her yaşa hitap eden bu özel yapı, evreni merak eden herkesin sorularını yanıtlayacak kapasiteye sahip. Dünyadaki örneklerinden farklı olarak matematik, teknoloji, tarih ve mühendislik uygulamalarına olanak sağlayan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, astronomi ve uzay meraklılarına eşsiz bir deneyim yaşatmayı bekliyor” dedi.