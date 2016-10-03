CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek olan OHAL’in uzatılması kararını eleştirerek “Meclis açıldı, o halde OHAL’e (Olağanüstü Hal) ne gerek var? Bakanlar Kurulu’na, hükümete sesleniyoruz: Biz buradayız. Meclis’e geldik. Meclis yarın çalışmaya başlıyor. OHAL’e ihtiyaç yok.

OHAL’i devam ettirmek Meclis’e saygısızlıktır. Meclis’in görevini kendi üstüne almak anayasal sınırları aşmaktır” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınan OHAL’in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararının bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer alacağını belirterek, “Meclis açıldı, o halde OHAL’e ne gerek var? MGK’yı harekete geçiren kim? Bu kararı ver diyen kim? Bakanlar Kurulu’na, hükümete sesleniyoruz: Biz buradayız. Meclis’e geldik. Meclis çalışmaya başlıyor. OHAL’e ihtiyaç yok. OHAL’i devam ettirmek Meclis’e saygısızlıktır. Meclis’in görevini kendi üstüne almak anayasal sınırları aşmaktır” diye konuştu.

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