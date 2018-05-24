Dolar; 4.92’ye vurunca Merkez Bankası, Hükümet ve özel sektör tarafından adeta kuşatıldı. Daha önce ağzını açmayan bu koro, “müdahale et” sloganlarıyla faiz artırması için baskı kurdu.

Merkez de dayanamadı, olağanüstü toplanıp faiz artırdı. Dolar avro bir anda geriledi, Tabii, anlı şanlı yorumcularımız “işte bu” diyerek alkışa geçtiler.

Ancak görüldü ki artan yine borçlanma faizleriydi. Durum böyle olunca; bizim ve Avrupa, ABD piyasaları kapanınca dolar 4.50’lerde dolandı durdu.

Çarşamba günü tüm piyasalar bir müdahale bekliyordu. Evet müdahale bir şekilde gelecekti ama etkisi ne olacaktı? Merkez; doları indirmeye mi yoksa belli bir düzeyde tutmaya mı çalışacaktı? Bu sorunun yanıtı da (24 Mayıs 2018) Perşembe günü geldi. Dolar, avro hiçbir şey olamamışçasına yine yükselişe geçti, kayıplarının yarısını sabahın erken saatlerinde geri aldı.

Sonuçta MB’nin kararını izleyen ilk saatte anlaşıldı ki 300 puanlık artışla, en sıkışık para politikasıyla, lira ancak 4.58’e avro da 5.33’lere inebiliyor. Demek ki hem bu düzey ve üstünde halen talep var. En kritik süreç bu. Artık MB’nin tek başına bir şeyler yapması yeterli değil. Milletvekilliği düşecek ekonomi yönetiminin de söylendiklerine de fazla kulak asılmıyor.

TAHTAKALE KAPANDI

Ve üzülerek tekrar yazalım bu piyasalar doları beş liraya çıkarmadan durulmayacak gibi. (Not: bir Alman Bankası müdahale öncesinde 6 liradan bahsediyordu). Başka yöntemlerle bir şey olur mu; örneğin kamu kuruluşlarının, Varlık Fonu’nun döviz satması, kamu bankalarının kurları düşük tutması, vatandaşı döviz seferberliğine çağırma gibi; Çarşamba kararı gibi sınırlı kalır. Sonra nereye gider, bilinmez.

Şunu da ekleyelim, yapılan açıklamalarda Türkiye’deki serbest ekonomiden ve kambiyo sisteminden vazgeçilmeyeceği ısrarla belirtiliyor. Bu zamanda, bu kadar iş yapılmış, dünya ile içi içe geçmişsin, çıkan veya çıkarılan bu söylentileri Hükümet yalanmak zorunda kalıyor. Bu da işin diğer acı yönü.

Yine gelen haberlere göre Çarşamba kur oynamalarında alternatif para borsası İstanbul Tahtakale’de döviz büroları, bu hıza yetişemeyince işlem yapmayı durdurmuşlar. Yakın zaman krizlerinde bile böyle bir şey yaşanmadı. Bu da derinleşen krizin diğer bir göstergesi.

Şöyle olsaydı, bu yapılsaydı demenin, söylenmenin de, birilerini suçlamanın da artık bir anlamı yok. Bilen biliyor, kimin ne yaptığını ya da ne yaptırmadığını.

Bir ay sonra ortaya çıkacak hem siyasi ve ekonomik süreç, umarız güzel vatanımızı ve insanlarımızı selamete götürür.

MEK BAKANLIĞI GELİYOR

Son iki gündür elden ele dolaşan bir liste var. AKP’ye ait olduğu ifade edilen bu listede yeni dönemde oluşacak Cumhurbaşkanlığı hükümetinde yer alacak bakanlıklar tartışılıyor. Buna göre:

Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma Bakanlıkları; Maliye Bakanlığı bünyesinde toplanıyor ve “Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı (MEK) kuruluyor. AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ilhak ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürü, Milli Eğitime, turizmi MEK’e gidiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığını da alarak Aile ve Toplum Bakanlığı oluyor,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı’na dönüşüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, orman ve su işlerini alarak sadece Şehircilik Bakanlığı adını alıyor.

Geri kalan bakanlıklar isimleri sadeleştirilerek kalıyor. Bu arada bunlara bağlı bir sürü yan kurum ve kuruluşlar var. Onlara da birileri bakar artık.