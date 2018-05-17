Günlerdir herkesin sorduğu soruya en sonunda yanıt geldi. Daha önceki kur dalgalanmalarında dolambaçlı yollardan müdahale eden Merkez Bankası, dolar 4.5 TL’yi zorlamaya başlayınca açıklama yapmak zorunda kaldı..

Gerekli adım nedir, gereksizi nedir bilmeyiz ama anlaşılan Merkez Bankası (MB) doların 4.5, avronun 5. TL’yi geçmesine izin vermeyecek gibi. Tabii içte ve dışta olağanüstü gelişmeler olmazsa, bir de MB’ın gerekeni yapacağım deyip yapamamaya ve piyasaları oyalamaya devam ederse.

Geçen hafta toplantılar yapıldı, bir şey çıkmadı. Çarşamba günü “gereken yapılacak mesajı verildi, MB Başkanı bir anda Saray’a gitti, “Başkan, Başkan’dan faiz koparacak” şeklinde yorumlandı ama bir de bakıldı ki İran işleriymiş. Hop, kurlar yine zıplamaya başladı.

Bu gelişmeler, hep bahsettiğimiz güven konusuna büyük zararlar veriyor. Ya açıklama yap arkasını getir, ya da yapma, piyasalar nereye giderse gitsin. “Ha bugün ha yarın, yok 7 Haziran, yok seçimlerden sonra” diye diye doların ve avronun yeni rakamlarına alıştık.

Şimdi her köşede zararlar, zamlar hesaplanıyor. Bu yaz bunların etkilerini ve yansımalarını zincirleme göreceğiz. Sonucunda ciddi bir durgunluk ekonomiyi sarabilir. Tek çare bu defa Mart ayındaki yerel seçimler için harcamalar yapmak. Ya sonra? Onu da yeni başkan düşünsün.

RAKIYA DA AYNISI YAPILSIN

Yine geçenlerde, adalette, yargı bağımsızlığında, demokraside daha fazlasını vaat eden AKP, ekonomide ise serbest piyasa kurallarını daraltacak şeklinde görüşümüzü ortaya koymuştuk.

İlk sinyal dövizle borçlanmaya sınırlamada geldi, konutta zorla çift faiz dönemine girildi, şimdi de akaryakıt fiyatları sabitlendi. Artık döviz ve petrol fiyatlarındaki oynamaları pompalarda fazla görmeyeceğiz. Zamlar fiyatın içindeki ÖTV’lerle dengelenecek.

Bu durumda diğer yüksek ÖTV’li ürünlere de aynısının yapılması gerekir. Otomobilli yazmıştık, buna rakıyı da ekleyelim. Kuzey Kıbrıs’ta 70 lira olan bir litrelik rakı, Türkiye’de nasıl 184 lira oluyor derseniz aradaki farkın nedeni vergiler. Rakıyı da sabitleyin, zam yerine ÖTV’siyle oynayın, vatandaş da neyi, kaç liraya içeceğini bilsin. Belki de “bu kadeh de senin için” diyebilirler.

Ama sonuçta Hükümetin “basalım vergileri” anlayışının ters teptiği, enflasyonu azıttığı, bazı sektörlerin iflasa sürüklenmesine yol açtığını gördü. Şimdi vazgeçiliyor. Neyse, zararın neresinden dönülse vatandaş için kardır.

FISTIĞI PROTESTO EDELİM

Memlekette başta et olmak üzere çok sayıda ürünün stoklandığını, fiyatların da karaborsa misali arttığını herkes biliyor. Bunlara en son Antep fıstığı da katıldı. Nasıl yaptılar, gerekçeleri ne bilinmez, (kesin CHP’lilerdir), fıstığın fiyatını bir anda üç kat artırarak 240 liralara çıkardılar.

Üretici etiket fiyatlarını görünce bağırıyor ama en kesin çözüm İzmir’den geldi, İzmirli tatlıcılar, gelecek dört gün için fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladılar.

Şimdi benzeri karar tüm yurtta, diğer ürünlerde de uygulansa, partiler de “iktidara geldiğimizde stokçulara savaş açacağız” derlerse işe yarar mı? Neden olmasın?