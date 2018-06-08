Merkez Bankası durdu durdu, faizleri şahlandırdı. Hiç kimse, biz dahil, değil bu kadar artışı tahmin edemedi.

“Geç kaldı” tartışmalarını bir yana bırakalım, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Merkez Bankası (MB) son bir ayda 5 puanlık faiz artışına gitti, dolar da 4.90’dan 4.40’lara imdi. Demek her bir puan artışı liraya 10 kuruluş bir değer kazandırıyor.

Faiz artışı sürprizi yanında esas ilginç olan MB’nin enflasyona tam odaklanması oldu. Geçen yıl bu zamanlardan buyana “enflasyon başı boş kaldı, kimsenin umurunda değil” şeklinde sayısız yazıyla uyardık. MB, demek ki, “ha bu ay düşecek, ha ikinci yarıda düşecek” sözlerine çok inanmış ki bunları dinlemekten vazgeçti.

Şimdi enflasyonu merkeze aldı ama bu konu sadece para politikalarıyla yönlendirilemez. Enflasyonla mücadelede diğer mali politikaların da destek vermesi gerekir. Bu geçiş sürecinde, bol keseden dağıtılan paralarla, kredilerle bu nasıl sağlanacak? Dışarıdan gelecek, petrol, dolar artışı gibi yıkıcı dalgaları da işe eklersek, MB’ın uzun süre enflasyondan sonuç alacağını beklemek hayal olur.

Şunu da belirtelim, MB zaten ilk hedef olarak hem doları, hem de enflasyonu indirmek yerine kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bunu başarabilirse seçim sonrasındaki oluşuma göre hükümet üzerinde baskı kurabilir. Gözüken bu yılı da çift hane ile tamamlayacağız. Umarız yüzde 20’lere kadar sıçramaz.

SORSANA FAİZİ

Cumhurbaşkanı faizler konusunda en hassas kişi. Son bir buçuk yıldır her ortamda “faizler düşmeli “diye konuştu. Ama bir sonuç alamadı, faizleri indiremedi. Dikkat ediniz, geçen ay ortasında Londra ziyaretinden sonra bu konuyu konuşma metinlerinden adeta çıkarıldı. İşadamlarıyla toplantılarda olsun, meydanlarda olsun artık “faiz” konusunda değinmiyor. Bunun yerine her evde buzdolabı var” cümleleri geldi.

Hadi, kendisini değinmiyor da bizim gazeteci tayfasına ne demeli? Bu nasıl iştir anlamak mümkün değil.

Yer gök oynuyor, MB artış üzerine artış yapıyor, piyasalar dalgalanıyor, bizim ekip oralı değil. Ali Koç’u soruyorlar ama iş faize, enflasyona gelince çıt yok. Anlaşılan yayın öncesinde bu konuya girmeyin denilmiştir.

Bizce bundan sonra bu tür yayınlar yapay zekalı robotlar tarafından yapılsın. Yükle istediğin soruyu beynine, sorsun dursun, karşıdaki de istediği gibi yanıtlasın. Sormayanlardan ne farkı olacak ki? Belki kafası karışır da istenmeyen soruları sorar.

BU MOODY’S İŞİ AZITTI

Gün geçmiyor ki uluslararası kredilendirme kuruluşları Türkiye ile ilgili negatif bir rapor yayınlamasın. En çok yayınlayan da Moody’s adlı olanı. Ekonominin notlarını sürekli kıran kuruluş bu defa bankacılık sistemine dalmış, 17 bankanın notunu düşürmüş, 19 finans kuruluşunu da izlemeye almış. Gereçleri malum, dengelerin bozulması.

İyi de arkadaş seçimler öncesinde bu kadar yoğun bir raporlama yapılır mı? Dış mihrak dedikleri bunlar mı yoksa?