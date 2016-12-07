MB, esnek döviz kuru sisteminden vazgeçebilir

Piyasalardaki dalgalanmanın şiddetli olduğunu ancak gemiyi batıracak nitelikte olmadığını söyleyen Doç. Dr. Sinan Alçın, şöyle konuştu:

“Ekonomide belirsizlikler ve bu belirsizliklerin şekillendiği beklentiler çok belirleyicidir. Eğer beklentiler kötüyse, döviz kurunun yükselmesi, düşmesi, ona müdahale edilmesi, insanların döviz bozdurması gibi müdahalelerin bir anlamı olmaz. Tüm bunlar kısa vadede etkili olur. Bir taraftan da aslında sembolik bir şey bu. Yani insanların düşüncesi eğer geleceğe yönelik iyileşme beklentisine dönüşürse o zaman sanayici yatırım yapar, tarımsal üretici ekim yapar. Dolayısıyla bu tip motivasyon araçlarının kullanılıyor olması iyi fakat yeterli değildir.Esas olarak dolar karşısında güçlü bir TL. ne zaman yeniden ortaya çıkar dersek yapısal olarak üretim şartlarının sağlıklı biçimde dönmeye başladığı zaman bu mümkün olacaktır. Çünkü bir ülke parasının değerini belirleyen özde en önemli şey, kendi ekonomik gücüdür. Yakın dönemde Merkez Bankası’nın döviz kuru politikasında ciddi radikal değişikliklere gitmesine tanıklık edebiliriz. Örneğin yakın dönemde esnek döviz kuru sisteminden vazgeçilebileceğini düşünüyorum. Bu tip müdahaleler de olabilir. Netice itibariyle bu dalga, önemli bir dalga ama gemiyi batırmaz.Fakat geminin biraz su aldığı ve biraz daha alacağı ortada. Önemli olan bu süreçten nasıl sağlıklı çıkılabileceği. Onun da tek yolu, reel ekonominin sağlam ayaklar üzerine daha fazla oturtulmasından geçiyor. “