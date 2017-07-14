Ticari süt işletmelerince Mayıs ayında 808 bin 848 ton inek sütü toplandığı ve bu miktarın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 artarak 118 bin 576 tona çıktı. İnek peyniri üretimi 58 bin 878 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 arttı.

Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 481 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azaldı.

Yoğurt üretimi 104 bin 115 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7; ayran üretimi ise 64 bin 785 ton ile 2016 Mayıs ayına göre yüzde 4.2 artış gösterdi.

Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldı.