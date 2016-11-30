Mavi Bisiklet Ankara seyircisiyle buluşuyor

53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde üç büyük ödül kazanan Mavi Bisiklet filminin yönetmeni Ümit Köreken 4 Aralık Pazar günü Ankara Büyülü Fener Kızılay 17:30 seansı sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Mavi Bisiklet, “Bize her gün festival!” sloganıyla yepyeni ve farklı bir sinema deneyimi sunan Başka Sinema kapsamında 2 Aralık’ta vizyon seyircisiyle buluşacak. Filmin yönetmeni Ümit Köreken vizyon süresince farklı şehirlerde düzenlenecek gösterim sonrası söyleşiler kapsamında Antalya izleyicisiyle de bir araya gelecek.

Doğudan batıya dünyanın pek çok ülkesinde gösterildiği festivallerde farklı kültürlere hitap etmeyi de başaran, hem çocuk ve gençlerden hem de yetişkinlerden olumlu dönüşler alan Mavi Bisiklet, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde aldığı ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödülleriyle dikkat çekti. Mavi Bisiklet ayrıca 27. Cinekid Film Festivali Co-Production Market ‘En İyi Proje Ödülü’ ve 4. Kırmızı Lale Film Festivali ‘Eleştirmenler Ödülü’nün de sahibi oldu. Türkiye’de çocuk bakış açısını yansıtan filmlerin eksikliğine dikkat çekerek çocukların ve yetişkinlerin birlikte izleyebileceği bir film yapma hayaliyle yola çıkan yönetmen Ümit Köreken ve yapımcı Nursen Çetin Köreken’in ilk uzun metrajlı filmi Mavi Bisiklet, 13 yaşındaki bir çocuğun gözünden haksızlık ve adaletsizliğe farklı bir bakış sunuyor.

Filmin Özeti

Annesi ve küçük kız kardeşi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Ali; boş zamanlarında çalıştığı lastikçiden kazandığı haftalığı evin ihtiyaçları için annesine vermekte, bahşiş olarak aldığı birkaç lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Ali’nin babası, kasabadaki çiftlikte çalıştığı bir gün yaşamını yitirmiştir ama cesedi tren yolunda bulunmuştur. Olayın tek şahidi ise çiftliğin kâhyası Salim’dir. Ali’nin platonik aşkı Elif, çocukların oyuyla seçilmiş okul başkanıdır. Ancak Kahya Salim, kasabaya gelen torunu Hasan’ı okula kaydettirir ve okul müdürü kısa bir süre sonra Elif’in yerine okul başkanlığını Hasan’a verir. Elif’e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda feda etmeye karar verir. Arkadaşı Yusuf’un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır.

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