Matematik ve fen derslerinde başarılı öğrenci oranı arttı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2015 TIMSS verileri ile hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin önceki yıllara göre 4. ve 8. sınıf düzeylerinde fen ve matematik derslerinde alt düzeydeki öğrenci oranı azalırken, orta ve üst düzey öğrenci oranında artış gözlendi

Araştırmada bir önceki çalışma olan 2011’e göre başarısını en çok artıran grup, 20 puanlık artışın kaydedildiği 4. sınıf fen bilimleri öğrencileri oldu Matematikte 4. sınıf öğrencilerinde, 2011’e göre 14, fen bilimlerinde 8. sınıf öğrencilerinde 10, matematikte 8. sınıf öğrencilerinde ise 6 puanlık artış gözlendi Türkiye 4. sınıf matematikte bir önceki uygulama olan 2011’e göre puanını artıran 21 ülke arasında; 4. sınıf fen bilimlerinde puanını artıran 17 ülke arasında; 8. sınıf fen bilimlerinde puanını artıran 15 ülke arasında yer aldı.

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