Matematik kitabına göre 48’in okunuşu ‘altmışdört’

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okullara dağıtılan ilkokul ikinci sınıf ‘Matematik’ kitabında sayıların basamak değeri konusunda ’48’ sayısının okunuşu, ‘altmışdört’ olarak gösteriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararıyla 2012- 2013 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ‘İlköğretim Matematik 2’ ders kitabında, trajikomik bir hata dikkati çekti. Bu yıl da tüm ilkokullarda ikinci sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtımı yapılan kitapta, birinci ünitede ‘Sayılar’ konusu işleniyor. Sayılar konusu içinde anlatılan basamak değerinde, kitabın 21’inci sayfasında modelle gösterilen 48 sayısı, basamak adları, rakamların basamak değerleri ve sayının okunuşu şeklinde anlatılıyor. Ancak bu anlatımda rakamla 48’in okunuşunun altında yazıyla ‘altmışdört’ yazıyor.

Eğitim- İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ders kitaplarını düzenleme kurulu ya da komisyonunun bu işleri çok önemsemediğini ve sırf yandaş matbaalara kitap bastırılması nedeniyle gerçekleşen bir hata olduğunu söyledi. Balık, “Komik bir hata ama öğrencileri olumsuz etkileyecek bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor” dedi. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınevleri olduğunu hatırlatan Balık, “Bu kitapları Milli Eğitim Bakanlığı’na ait yayınevleri ve matbaaları basıyor ve titiz bir inceleme sonucu böyle hatalar olmuyordu. AKP’nin yandaşı kayırma ve özelleştirme politikaları, cemaate bağlı yayınevlerini kalkındırma amaçlı ders kitapları rastgele yayınevlerine bastırması bu tür hataların temelidir. Acilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınevleri ve matbaaları tekrar aktif hale getirilmelidir. Ders kitaplarında bulunan bu tür hatalar nedeniyle yayınların tekrar gözden geçirilmesi ve acilen düzenlenmesi gerekir” diye konuştu.

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