Marsel İlhan ATP Turnuvası’na veda etti

Milli tenisçi Marsel İlhan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de katıldığı ATP Challenger turnuvasına birinci turda veda etti.

Üç eleme maçı kazanarak girdiği ana tablodaki ilk sınavını Steve Darcis önünde veren Marsel, klasmanın 115. basamağındaki Belçikalı rakibine çift sette yenildi.

Toplam 64 bin avro ödüllü organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Darcis karşısında istediği servis performansını sahaya yansıtamayan İlhan, 70 dakika süren maçı 6-4, 6-2 ile kaybederek elendi. Marsel ile yaptığı dördüncü buluşmadan da üstün ayrılan Darcis, ikinci turda Sırp Laslo Djere ile eşleşti.

Budapeşte’de ana tablo mücadelesi veren bir diğer milli tenisçi Cem İlkel ise bir önceki gün açılış turunda 8 numaralı seribaşı Fransız Vincent Millot’ya 6-3, 6-4’lük setlerle mağlup olmuştu.

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