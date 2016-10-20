Marmaris yaz gibi

ÜLKENİN bazı kentlerinda soğuk hava etkili olurken, Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde yaz yaşanıyor. Turistler ve kent sakinleri denize girip güneşlendi.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 27, yüksek nemle hissedilen 30 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle birçok turist ve vatandaşlar plajlara akın etti.

Deniz suyu sıcaklığının 16 olarak ölçüldüğü ilçede, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii’nden Turban Kavşağı’na kadar uzanan plajlar da turistler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Sonbahar mevsiminde denizin keyfini çıkaran turistler, gün boyu çocuklarıyla plajda eğlendi. Bazı turistler şemsiye altında kitap okumayı tercih ederken, birbirinden alımlı kadın turistler denize çektikleri şezlonglarda sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalıştı, 8 kilometrelik sahil şeridinde şort ve bikinili yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. Jet ski, muz ve deniz paraşütü ile su sporlarında heyecan yaşadı. Otel havuzlarında ise plajları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Turistlerin bazıları şezlonglarında güneşlenmeyi tercih ederken kimileri çocuklarıyla havuzda eğlendi.İlk defa kız arkadaşıyla bir hafta tatile gelen hemşire Nataliia Yavor, “Marmaris cennet gibi. İlk defa kız arkadaşımla tavsiye üzerine tatile geldim. Sonbahar mevsiminde yaz yaşanması güzel. Sürekli denize girip güneşleniyorum” dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, “Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar devam etmektedir. Önümüzdeki hafta sonuna kadar sıcaklıklar 24- 28 derece arasında olacaktır” dedi.

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