Marmaris Kısa Film Festivali 3. kez sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl festivalin konukları arasında Perran Kutman, Nebil Özgentürk, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Sevinç Erbulak da yer alıyor.

“Bu Festival Marmaris’in, Marmaris Hepimizin” sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl 5-8 Ekim tarihlerinde üçüncü kez konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. “MarmariSANart” topluluğu tarafından, aralarında Marmaris Belediyesi’nin de yer aldığı birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştirilen festivale bu yıl 400’ün üzerinde kısa film başvurusu yapıldı.

Jüri tarafından seçilecek kısa filmler, yedi ayrı noktada izleyicinin beğenisine sunulacak. Bu yıl festivalin konukları arasında Perran Kutman, Nebil Özgentürk, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Sevinç Erbulak gibi isimler de yer alıyor.

Festival, 5 Ekim saat 13.30’da, Armutalan Kültür Merkezi’nde Şeref Öztürk’ün “Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali” isimli söyleşisiyle başlayacak. Aynı gün saat 15.00’te Armutalan Kültür Merkezi’nde başlayıp Atatürk Caddesi’nde son bulacak olan festivalde kortej geçişi yapılacak. Etkinlik kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında tüm etkinlikler ücretsiz olacak.