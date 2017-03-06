Marmaris ADD'den suç duyurusu!

Marmaris ADD Şube Başkanı Turan Sandıkçı ve yönetim kurulu üyeleri, bugün adliye önünde bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile Türk bayrağının yan yana göndere çekilmesine tepki gösteren topluluk, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Basın açıklamasına Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Marmaris Belediyesi Kent Konseyi temsilcileri de destek verdi. Türk bayrağı açan grup, 1 dakika süreyle alkış protestoda bulundu.

“Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Birçok devlet tarafından tanınmayan bir bölgesel yönetimin ulusal devletmiş gibi karşılanması bizim onurumuza dokundu. Geçtiğimiz ay Türkiye’ye gelen sözde bölgesel yönetimin başkanı için İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na asılan sözde Kürdistan bayrağı her görüş, düşünce ve cinsiyetten insanımızı yaralamıştır.

Bu tablo, Türk ulusunun etnik açıdan parçalanarak, Ortadoğu’da Türkiye, Irak, Suriye ve İran’dan alınacak parçalarla kurulacak, Büyük Ortadoğu Projesi hizmetkarı devletin görüntüsüdür. Bu tablo, apar topar ‘başkanlık’ adı altında yaratılacak denetimsiz ve kontrolsüz bir güç vasıtasıyla, Türkiye’nin eyaletlere, federasyonlara bölünmesin hukuki alt yapısının gerekçesidir. Atatürk sayesinde uluslararası saygın bir yer edinen Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıllık AKP hükümetleri döneminde; Türkiye’yi bölmeyi amaç edinen PKK, PYD gibi terör örgütlerine açık destek veren bir bölge temsilcisini muhatap alacak duruma düşürülmüş ve Büyük Ortadoğu Projesi’ne, ülkenin bölünmesine destek verir hale getirilmiştir”