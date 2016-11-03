Marmara’dan Trump’a mermer

BURSA’da ‘Blok Mermer Fuarı’na katılan Efendioğlu firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu, ABD Başkan adayı Donald Trump’ın otel ve AVM projelerinde Marmara mermerlerinin kullanıldığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bursa Blok Mermer Fuarı’ kapılarını açtı. 14 ülkeden 200’ün üzerinde firma katıldığı fuarda, 600 üzerinde yabancı iş adamını ağırlandı. Çin ve Hindistan’dan gelen işadamlarının büyük ilgi gösterdiği daha açılmadan blok mermerlerin yüzde 70’i satıldığı bildirildi.

Son yıllarda Türkiye ihracatında önemli bir yer tutmaya mermer sektörünün görücüye çıktığı fuara katılan Efendioğlu firmasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Efendioğlu, dünya mermer rezervlerinin yüzde 30’nun ülkemizde olduğunu söyledi. Yapılan ihracatta işlenmiş üründe ABD’nin, blok mermerde Çin’in en büyük alıcı olduğunu belirten Efendioğlu, ABD’de, 8 Kasım’da yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olan Donald Trump başta olmak üzere işadamlarının büyük projelerinde imzaları bulunduğunu söyledi.

IVANKA TRUMP’UN İLGİSİ

ABD Başkan adaylarından Donald Trump’un birçok otel ve AVM’sinin, bankaların mermerlerinin Marmara’dan gittiğini belirten Ergün Efendioğlu, Trump’ın kızı Ivanka Trump’un 4 yıl önce çizgili Marmara mermerine ilgi gösterdiğini kaydederek şunları anlattı:

“Mermerin içindeki çizginin, banyoya döşenirken kesintisiz aynı biçimde devam etmesini istemiş. İtalyanlar, ‘Mümkün değil’ deyince, mimarları bize geldi. ‘Yapabiliriz’ dedik. Hatta mantığını anlamak için kışın Marmara Adası’na gitmek istediler, götürdük. Mimarlar görünce ikna oldu. Biz de Trump’un kızının istediği şekilde yaptık. Daha sonra Amerika’dan buraya Donald Trump’ın iki mimarı geldi ve ‘Trump’ın kızına bizi mahçup etmediniz. Teşekkür ederiz’ dediler. Bu ticaretin ardından Trump’ın yaptığı projelerin bütün ıslak zeminlerinde beyaz çizgili Marmara mermeri kullanılıyor ve Bursa Orhangazi’deki tesislerimizden gidiyor.”

HİNDİSTAN’DAN YOĞUN TALEP

Firmalarının ocaktan blok ve işlenmiş ürün ihracatının 10- 12 milyon dolara ulaştığını da belirten Ergün Efendioğlu şöyle konuştu:

“Sektörde özellikle Çin’in yavaşlamasından dolayı yüzde 10’luk daralma var ama, özellikle Hindistan’ın alım heyeti de burada. Hindistan’ın yüzde 20 kotayla mermer alıyordu. Kota dolduğunda alım yapmıyordu. Kota tamamen kaldırıldığından dolayı yoğun talep almaya başladık. Son çeyrekte çok daha iyi gideceğine inanıyorum, daralmayı kısmen kapatacaktır.”

Efendioğlu, 4 milyon 300 bin ton blok, 1,5 milyon ton da işlenmiş ürün ihracat ettiklerini de belirterek, işlenmiş ürüne inovasyon kattıklarını söyledi. İtalya’nın mermerin 1 tonunu tasarım katarak bin 102 dolara sattığını kaydeden Efendioğlu, “Aynı mermeri biz 563 dolara satıyoruz. O yüzden işlemiş ürüne yönelmemiz gerekiyor” dedi.

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