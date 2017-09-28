Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Facebook’un her zaman ‘Trump karşıtı’ olduğunu Twitter üzerinden duyurması üzerine, Trump’a Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Mark Zuckerberg, eleştirileri reddederek Facebook‘un hiçbir zaman taraf seçmeyen bir sosyal platform olduğunu ifade ederek, seçim dönemi boyu ‘adil‘ bir seçim olması için çalıştığını söyledi.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

Yaptığı paylaşımda, “Trump Facebook’un kendisine karşı olduğunu söylerken, liberaller bizim Trump’a yardım ettiğimizi söylüyor.” diyen Zuckerberg, her iki tarafın da hoşlarına gitmeyen paylaşımlar konusunda sinirlendiklerini ancak Facebook’un her kesmin fikrini paylaşabileceği bir platform olduğunu ifade etti.

Zuckerberg paylaşımında, 2016 seçimlerinde önceki seçimlere göre daha fazla insanın fikirlerini belirttiğini. Her adayın seçmenlerine ulaşmak için bir Facebook sayfası olduğunu. Adayların kampanyalarını daha büyük kitlelere ulaştırabilmek için yüz milyonlarca dolar harcadığını söyledi.

İki milyondan fazla kararsız seçmenin oy kullanmasını amaçlayarak çalıştıklarını söyleyen Zuckerberg. İnsanların seslerini duyurmasının Trump ve Clinton’un kampanyalarının toplamından daha fazla kararsız seçmeni etkilediğini belirterek,

“Seçimlerden sonra, Facebook’un seçim sonuçlarını etkilediği fikrini önemsememiştim ancak şimdi yanıldığımı anlıyorum. Bu önemsenmeyecek bir konu değil.”

dedi.

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