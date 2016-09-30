Mariya Zaharova: Uluslararası hukuku destekledik

Reklam

‘Greece-Russia’ haber sitesine röportaj veren Mariya Zaharova, Rusya’nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak takındığı tutuma açıklık getirdi. Zaharova,

“Erdoğan’ın pozisyonunu desteklemediğimizi belirtmek isterim. Bu, hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız bir kişiye bireysel destekle ilgili bir konu değil, çünkü bu çıkmaz bir yol. Bizim dış politikamızın üzerine kurulu olduğu bir prensip var: uluslararası hukuka uymak ve saygı duymak, Birleşmiş Milletler temel ilkelerine bağlı olmak”