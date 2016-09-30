Mariya Zaharova: Uluslararası hukuku destekledik

Mariya Zaharova: Uluslararası hukuku destekledik

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Mariya Zaharova: Uluslararası hukuku destekledik
Mariya Zaharova: Uluslararası hukuku destekledik
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde ’nın aldığı resmi tutumu açıklarken, “Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değil, hukuku destekledik” dedi.

‘Greece-Russia’ haber sitesine röportaj veren Mariya Zaharova, Rusya’nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak takındığı tutuma açıklık getirdi. Zaharova,

“Erdoğan’ın pozisyonunu desteklemediğimizi belirtmek isterim. Bu, hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız bir kişiye bireysel destekle ilgili bir konu değil, çünkü bu çıkmaz bir yol. Bizim dış politikamızın üzerine kurulu olduğu bir prensip var: uluslararası hukuka uymak ve saygı duymak, Birleşmiş Milletler temel ilkelerine bağlı olmak”

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ifadelerini kullandı.

Rusya’nın tutumunun kişisel olmadığını vurgulayan Zaharova, “Biz anayasal düzeni destekledik, biz meşruiyeti destekledik, biz seçilmiş hükümeti destekledik. Bu sadece ülke içindeki değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarın da temelidir” diye konuştu.

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