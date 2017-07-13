Beşiktaş’ın Fransa kulüplerinden Olympique Lyonnais’a 8.5 milyon Euro’ya sattığı Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Antonio Guades Filho Lyon’a gitti Marcelo, eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına geldi.

Burada Check-in işlemlerini yapan Marcelo Antonio Guades Filho havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, “Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu hakeden büyük bir taraftar. Türkiye’yi özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim” dedi. Gazetecilerin, Türkçe “Elveda Beşiktaş” demesini istemesi üzerine ise “Herkese güle güle” diyerek Türkiye’ye veda etti.