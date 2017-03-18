Manyas Kuş Cenneti'ndeki göçmen kuşların kuluçka zamanı!

Manyas Kuş Cenneti’nde, karların erimesi ile su seviyesi yükseldi. Bazı ağaçların suların altında kaldığı kuş cennetinde göçmen kuşları, kuluçkaya yattı.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında A sınıfı diploma ile ödüllendirilen ve her yıl 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti’nde, su seviyesi karların erimesi ile yükseldi.

Birçok ağacın sular altında kaldığı Manyas Kuş Cenneti’ne göçmen kuşlar gelmeye başladı. Milli Park Görevlileri, buradaki 200’e yakın tepeli pelikanın, sayıları 40 olan yapay yuvalarda kuluçkaya yattığını anlatırken,

“Sadece pelikanlar değil kuş cennetine yeni gelen arabatak, dalgıç, yeşilbaşlı ördek, kaşıkçı, çeltikçi, balıkçı gibi göçmen kuşları da söğüt ağaçlarındaki yuvalarında kuluçkaya yatıyorlar. Kuşların sayısı önümüzdeki günlerde çok daha da artacak”

dedi.

İlkbaharın ilk günlerinde Afrika’dan gelen 178 kuş türü Manyas Kuş Cenneti’nde kuluçkaya yatıyor. Yumurtadan çıkan yavru kuşlarında uçmaya başlamasıyla Kuş Cenneti bu görüntüleri izlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Göçmen kuşlar son bahar ile birlikte Kuzey Afrika ve özellikle Nil nehri kıyılarına göç geçiyor. Sadece koruma altında bulunan tepeli pelikanların kalacağı 64 hektar alana sahip olan Kuş Cenneti’nde ayrıca, 118 bitki bulunurken gölde ise 23 balık türü ve çeşitli sürüngenler yaşıyor.

Manyas Kuş Cenneti

Milletlerarası düzeyde önem taşıyan milli parktaki kuş zenginliği ve milli park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle, 1975 yılında Avrupa Konseyi’nce A sınıfı Avrupa Diploması verilmiştir. 1981-1986-1991 ve 1996 yıllarında bu diploma yenilenmiştir. 2004 yılında askıya alınan bu diploma 2006 yılında tekrar geri verilmiştir. Daha sonra diplomanın yenilenme süresi 2011 yılına kadar uzatılmıştır.

Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı, Kuşgölü’nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla Kuşcenneti’ne ulaşılır.Resmi Gazete ile sınırları genişletilerek 24047 ha ulaşmıştır. Kuşcenneti’nin “Milli Park” olarak ayrılmasının tek nedeni, barındırdığı kuş topluluklarıdır. Kuşcenneti Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır.

Genişletilen alanın içinde ortalama 16400 hektarı göl alanı olup diğer arazilerin büyük çoğunluğu hazine arazisidir. Küçüklüğüne rağmen,Kuşcenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir. Bandırma Kuşcenneti’nin bugünkü yeri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Curt Kosswick ve eşi Leonore Kosswick tarafından 1939 tarihinde keşfedilmiştir.

Buraya “Kuşcenneti” adını veren Kosswick’in çalışmaları sonucunda doğayı sevenler arasında bu güzel cennetin değeri kısa zaamanda anlaşılmış, 1952 yılında ise İ.Ü. Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından buraya bir inceleme istasyonu kurulmuştur. 1959 yılında Orman Bakanlığı’nca orman rejimine alınmış ve Milli Park ilan edilmiştir.

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