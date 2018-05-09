Üstündeki tüm canlıların ölümüyle sonuçlandığı gibi, yerkürenin bir “ölü gezegen” haline gelmesine neden olabilecek bir felaket senaryosu ile karşı karşıyayız…

…Ve bunun nedeni, kendini “en akıllı ve gelişmiş canlı türü” olarak kabul eden insan neslinin arasından çıkıvermiş bir “hatalı ürün” olacak…

Tarihin sayfaları, böyleleri ile doludur… Ama “hatalı ürün” olduğu ancak “sonradan görülebilenler de vardır… Hatta bir kısmı, bugün bile “kahraman” olarak kabul ediliyor…

Ama dünya, ilk çağlarla karşılaştırılamayacak kadar değişmiş durumda…

Durmadan gelişen bilim, artık “ordular kurarak seferlere çıkıp, karşısına her çıkanı öldüren ve sonra da geri dönenlerin” sadece manyak olduğunu, defalarca kanıtladı…

Ne çare ki, bilim henüz bulamadı; “hatalı ürünleri engellemenin” yolunu…

Buna karşılık, nükleer gücü keşfetti bilim ve bu o zamana kadar bilinen tüm silahları “oyuncak” haline getirdi…

Einstein’ın “Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olur bilmiyorum. Fakat Dördüncü Savaş, taşlar ve sopalarla yapılacak” demesi, gelecek için ümit vericiydi… Ama o bir bilim adamıydı sadece… Bir nükleer dengenin, savaşlarının önünü kesmesi gerektiğine inanıyordu… Manyakları hesaba katmak, aklına bile gelmemişti…

Dünyanın insan nüfusu 9 milyara doğru koşarken, ister istemez manyakların sayısı da artıyordu… Bunların bir kısmı sadece para kazanmanın peşinde olan ve bunun için her şeyi yapabilenlerdi… Bir kısmı ise siyasete girmiş ve kendini hayallere kaptırmıştı…

Bir tek zirveye çıkacak “en manyak” eksikti…

10 Mayıs 2018 tarihi, zirvenin sahibinin kim olduğunun anlaşıldığı gün olarak geçti tarihe…

Adı Trump’dı ve kişisel özellikleri onu “en” yapıyordu zaten… Hayata “para kazanmak ve bunun için her şeyi yapmaya hazır biri” olarak başlamış, sonra hayallerini gerçekleştirmek için siyasete girip, kendi ülkesinde hala tartışılan ve hala soruşturma konusu olan yöntemlerle, ABD Başkanı olmayı becermişti…

Kavgacıydı… Sorun çıkarmak için fırsat kolluyordu… Bozuk atmak için gittiği her ülkeye bir şeyler satacak kadar usta bir pazarlamacıydı… Hayali ise ABD’yi dünyanın tek hâkimi haline getirerek Dünya Başkanı olmaktı…

Bunun için bir Dünya savaşı başlatması gerektiğini düşünüyordu… Önce bir başka manyağa kafayı taktı ve Kuzey Kore’yi hedefe koydu… Ama Rusya ve Çin karşına çıkınca, mecburen hedef değiştirdi…

En güzel hedefin, fiziken uzakta olan Ortadoğu olduğunu söyleyenlere uymak en iyisiydi…

Üstelik o bölgede ona yardımcı olmaya hazır başka manyaklar vardı…

Büyük İsrail’i hayata geçirmek isteyenler, kendini Kürdistan kurma hayaline kaptıranlar, aynı soydan gelen sınır komşularıyla bile geçinemeyen Arap kabileleri ve zır cahil bir insan dokusu… Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, dünyanın her yerinden gelip, kiminle olursa olsun savaşmak isteyenleri de unutmamak gerek…

…Ve şimdi Trump, İran’la yapılan Nükleer Anlaşmadan çekildiğini açıklayarak, büyük savaşın startını vermiş bulunuyor…

Almanya, İngiltere ve Fransa buna karşı çıktılar ve bu kararın savaş ilan etmek anlamına geldiği söylediler… Ama bunun bir işe yaramayacağı kesin… En çok bölgede bulunan askerlerini acele geri çekerler o kadar… Ne yazık ki, 2018 yılında hala hayatta olanlar, “manyaklar çağını” da yaşamak zorunda kalmış son insanlar olabilir..!