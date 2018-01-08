Manisanın liderliği devam ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa’nın liderliğinin devam ettiğini bildirerek, “Manisa 86 bin 626 traktörle ilk sırada, Konya 86 bin 433 traktörle ikinci sırada yer aldı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Kasım ayında traktör sayısında 63 bin 673 adetle İzmir üçüncü, 62 bin 951 adetle Bursa dördüncü, 62 bin 312 adetle Balıkesir beşinci, 54 bin 194 adetle Ankara altıncı, 51 bin 533 adetle Adana yedinci, 50 bin 751 adetle Samsun sekizinci olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Kasım 2017 itibarıyla bu illeri 49 bin 911 ile Denizli, 46 bin 690 ile Antalya, 45 bin 655 ile Aydın, 41 bin 958 ile Afyonkarahisar, 41 bin 3 ile Tokat, 39 bin 623 ile Çorum, 38 bin 485 ile Sakarya, 37 bin 206 ile Şanlıurfa, 34 bin 93 ile Mersin, 33 bin 321 ile Gaziantep,33 bin 290 ile Kütahya, 33 bin 165 ile Çanakkale’de, 32 bin 579 ile Yozgat, 31 bin 867 ile Sivas, 31 bin 588 ile Muğla, 31 bin 517 ile Edirne, 30 bin 80 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Kasım ayında, Kastamonu’da 29 bin 439, Kayseri’de 28 bin 939, Diyarbakır’da 24 bin 56, Malatya’da 23 bin 596, İstanbul’da 23 bin 208, Eskişehir’de 22 bin 813, Hatay’da 22 bin 259, Isparta’da 21 bin 890, Burdur’da 21 bin 697, Bolu’da 21 bin 133, Nevşehir’de 21 bin 114, Kahramanmaraş’ta 20 bin 906, Kırklareli’nde 20 bin 490, Amasya’da 20 bin 490 traktör bulunduğunu bildirdi.

-Trabzon’da 298, Rize’de 80 traktör bulunuyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 625, Erzurum’da 19 bin 490, Aksaray’da 18 bin 913, Uşak’ta 18 bin 760, Niğde’de 17 bin 69, Adıyaman’da 16 bin 993, Kocaeli’nde 16 bin 918, Osmaniye’de 16 bin 489, Çankırı’da 13 bin 645, Muş’ta 12 bin 351, Kırşehir’de 11 bin 877, Düzce’de 11 bin 551, Karaman’da 11 bin 487, Mardin’de 10 bin 953, Bilecik’te 10 bin 692, Ardahan’da 10 bin 552, Elazığ’da 10 bin 282 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 563, Kırıkkale’de 9 bin 235, Van’da 9 bin 137, Sinop’ta 8 bin 832, Ağrı’da 8 bin 648, Erzincan’da 7 bin 169, Kilis’te 6 bin 37, Batman’da 5 bin 826, Karabük’te 5 bin 671, Bartın’da 5 bin 413, Iğdır’da 4 bin 641, Bitlis’te 3 bin 871, Gümüşhane’de 3 bin 636, Giresun’da 3 bin 223, Bayburt’ta 3 bin 90, Siirt’te 3 bin 1, Yalova’da 2 bin 935, Şırnak’ta 2 bin 871, Ordu’da 2 bin 477, Tunceli’de 1656, Artvin’de 1410, Bingöl’de 1176, Hakkari’de 1014 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 298, Rize’de 80 adede kadar düşüyor.

Kasım ayında Gaziantep, Kütahya’yı, Muğla, Edirne’yi, Bolu, Nevşehir’i geride bıraktı. Ekim ayında Amasya’nın ardında kalan Kırklareli, Kasım ayında Amasya’yı yakaladı. İki ilde de 20 bin 490 traktör bulunuyor.”

-Manisa 371 aylık, 3 bin 352 yıllık traktör artışıyla ilk sırada-

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Kasım ayı itibarıyla 7 bin 241 artışla 1 milyon 823 bin 850’den 1 milyon 831 bin 91’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 371, yıllıkta 3 bin 352 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Konya 340 adetle ikinci, İzmir 279 adetle üçüncü, Aydın 264 ile dördüncü, Şanlıurfa 246 ile beşinci, Bursa 231 ile altıncı, Ankara 221 ile yedinci, Adana 211 ile sekizinci, Sakarya 205 ile dokuzuncu, Denizli 202 adetle onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3 bin 64 adetle Konya, 2 bin 576 ile İzmir, 2 bin 444 ile Aydın, 2 bin 288 ile Gaziantep, 2 bin 264 ile Bursa, 2 bin 159 ile Ankara, 2 bin 114 ile Denizli, 1875 ile Sakarya, 1775 ile Antalya izledi” dedi.

Bayraktar, Kasım ayında Giresun ve Gümüşhane’de 9’ar, Trabzon’da 8, Ordu’da 5, Bingöl’de 1 adet artan traktör sayısının, Rize’de değişmediğini, Hakkari’de 3 adet azaldığını bildirdi.