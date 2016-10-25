Manisa’da halkın sağlığı ile oynayanlara ceza yağdı

MANİSA Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk, geçen ocak ayından itibaren ‘Alo Gıda 174’ hattına yapılan ihbarların yanı sıra, yaptıkları denetimlerde hijyen kurallarına, etiketleme yönetmeliğine uymayan ve gıda ürünlerini saklama koşullarını yerine getirmeyen 317 işletmeye toplam 1 milyon 857 bin 566 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk, yaptığı açıklama ile denetimler hakkında bilgi verdi. Öztürk, yapılan denetimlerde amaçlarının vatandaşların sağlık ve hijyen kurallarına uygun yerlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin tüketilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

17 BİN 124 ADET İŞLETMEDE DENETİM

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Öztürk, 2016 yılı Ocak ayından bu yana toplam 17 bin 124 gıda üretimi yapan ve satışa sunulan işyerlerinde denetim yaptıklarını söyledi.

Öztürk, “Denetimlerden 609’u ‘Alo Gıda 174 Hattı’na yapılan ihbarlar üzerine gerçekleşti. Hatta gelen ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde 76 işyerinde 437 bin 447 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Toplamda ise 17 bin 124 işyerinden 317’sinde yönetmeliğe uymayan çeşitli ürünlerde kusur bulundu. Kimisinde hijyen kurallarının taşınmadığı, kimilerinde ise etiketleme ve saklama koşullarına uygulamadığı gözlemlendi. Bu kapsamda eksiklikleri tespit edilen 317 işletmeye toplam 1 milyon 857 bin 566 TL tutarında idari para cezası uygulandı” diye konuştu. Öztürk, şöyle devam etti:

“Güvenilir ve sağlıklı gıdanın üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması için kurumumuz denetim görevlilerin yanı sıra, ilgili diğer kamu kurum, kuruluşları ile meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir.

Kamu denetiminin dışında en önemli denetimlerinden biri de tüketicinin denetimidir. Tüketicilerimizin de satın aldıkları ve tükettikleri ürünlerde şüphelendikleri durumları Alo Gıda 174 şikayet hattı ve diğer şikayet yollarıyla bildirmeleri sağlıklı ve güvenilir gıdaya giden yolda önemli bir katkı olacaktır.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...