MANİSA’da, üzüm bağlarındaki asma yaprakları, çiftçiler için ek gelir oldu. Toplanan asma yaprakları, kalitesine göre, kilosu 1 lira 50 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında satılmaya başlandı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise çiftçileri asmalardan fazla yaprak almamaları konusunda uyardı.

‘Üzüm diyarı’ Manisa’da, asma yaprakları, bağları yeşillendirdi. Hava sıcaklığının artmasıyla bağlar, daha erken yeşillenirken, üzüm üreticisi için asma yaprakları ek gelir oldu. Alaşehir ilçesindeki üreticiler, üzüm bağlarından asma yapraklarını toplamaya başladı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Türk, şu an asma yapraklarının kilosunun, kalitesine göre, 1 lira 50 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında satıldığını söyledi. Türk, “10- 15 gün sonra bu fiyatlar düşer, diye düşünüyoruz. Asma yaprağı, üzüm üreticimiz için ek gelir kaynağıdır. Özellikle kadınlar tarafından bu yapraklar toplanıyor. Toplanan bu yapraklar, büyükşehirlere gönderiliyor. İnceliği ve kalitesiyle ünlü olan yaprağımız büyük talep görüyor” diye konuştu.

Asma yaprağı toplanırken, çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini de vurgulayan Başkan Türk, “Üzümü besleyecek olan şey yapraktır. Yaprak toplayan kişiler, çok dikkatli olmalı. Üzümün hemen altındaki yaprağı değil, onun altındakini almaları gerekiyor. Bir asmadan 10 yapraktan fazla alınmaması gerekiyor; çünkü üzümü kuvvetlendirecek şeylerden en önemlisi yapraktır. Fazla yaprak alımından dolayı üzümler de yanabilir. İleride bu sorunlarla karşılaşılır” dedi.