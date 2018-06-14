TFF 2’inci Lig’in yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Altay’dan orta saha oyuncusu Fatih Gül ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılar, forvet Artun, sağ kanat Umut, sol kanat Zafer, orta saha oyuncusu Onur Kolay ve kaleci Onur Parlar’ın ardından altıncı takviyesini yapmış oldu. Geçen sezon Altay’da şampiyonluk yaşayan Fatih, Boluspor, Karşıyaka, Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde de oynadı. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon siyah-beyazlı formayla 23 maçta 1 gol attı.