Seçim gecesi boyunca ikinci tura kaldıkları mesajını veren Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığını söyleyen CHP’liler son açıklamalarıyla kaybettiklerini dile getirince partililerden tepki aldı.

Seçim sonuçları açıklanırken CHP Genel Merkezi’nde ki kalabalık sabah saatlerine kadar yerlerini terk etmedi.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan’ın açıklamaları partilileri umutlandırırken saat ilerledikçe genel merkezde olumsuz rüzgarlar esmeye başladı. Partiye gelen vatandaşlardan sesler yükselmeye başladı.

Parti sözcüsü Bülent Tezcan gece boyunca 3 kez düzenlediği basın toplantılarının 2’sinde umut dağıtırken, son toplantıda kaybettiklerini açık bir dille ifade etmese de mimiklerinden, sözcüklerinden sonuçların CHP’nin istediği gibi gitmediği anlaşılıyordu.

Son basın açıklamasını 17.02’de yapan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den de attığı bir kaç Tweet dışında haber alınamıyordu.

Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da parti binasında 17.19’da yaptığı açıklama dışında hiç sesi çıkmayan isimler arasında yer aldı.

Sessizlik çığ gibi büyüdü, birde üstüne Erdoğan taraftarlarının CHP Genel Merkezi önünden konvoylar halinde kutlama yaparak geçmesi eklenince, partililer binanın içine doluşarak sloganlar atmaya başladı.

Parti yönetimini açıklama yapmaya davet eden partililer, yandaş medyanın da dışarı çıkmasını istedi.

ÖNCE UMUT, SONRA KAYBEDİŞ

Geç saatlere kadar Muharrem İnce’yi destekleyenlerin morallerini yüksek tutmasını isteyen ve sandıkları terk etmemeleri gerektiğini ifade eden Tezcan, İnce’nin ikinci tura kaldığını kesin bir dille ifade etmişti. Vatandaşları umutlandıran Tezcan son açıklamasıyla seçimi kaybettiklerini kesin bir dille belirtmese de kelimelerin arkasında kaybedilmiş bir seçim vardı.

Ardından İnce’nin İsmail Küçükkaya’ya attığı ‘Adam kazandı’ mesajı son ana kadar umutlarını yitirmeyen partilileri sahipsiz kalmış hissiyatına soktu.

Hatta bu kaybediş sosyal medyada komplo teorilerinin de kurulmasına neden oldu. Sosyal medya da İnce’nin aslında kazandığı ancak tehdit edildiği için vazgeçtiği, İnce’nin kaçırıldığı gibi birden çok söylenti aldı başını gitti.

Bu teorilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İnce basın açıklaması yapacağını duyurdu. Bu açıklamaya rağmen umutla doldurulan partililer teorilerini üretmekten vazgeçmedi.

CHP Genel Merkezi’ni dolduran vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar merkezde kalmaya devam etti. İstekleri parti yönetiminden birisinin aşağı inerek kendilerine açıklama yapmasıydı ancak CHP yönetimi vatandaşların isteklerini gerçekleştirmedi.

Umut açıklamaları yerini kocaman bir sessizliğe bırakınca tepkilerin önüne geçilemedi.

İşte CHP’lilerin açıklamaları:

17.02

Muharrem İnce

Anadolu ajansı seçimi belirlemeyecek, seçimi millet belirleyecek. Sandıkları asla terk etmeyelim. Anadolu Ajansı Erdoğan’ın en yüksek oy oranı aldığı yerleri açarak seçimi manipüle etmeye çalışacaklar. Sonucun olumlu olacağını inanıyorum.

Islak imzalı tutanağı almadan sandıkları asla terk etmeyin. Daha sonra da seçim kurullarının önüne gidilmesi gerekiyor. Ben YSK’nın önünde nöbetteyim. Oylarımıza sahip çıkalım. Değerli yurttaşlarım sakın korkmayalım. Moral bozacak açıklamalarda bulunacaklardır, asla bunlara kanmayalım moralimizi yüksek tutalım.

17.19

Kemal Kılıçdaroğlu

“Oy sayım işlemleri başladı. Sandıklarda görevli bütün arkadaşlarıma şunu ifade ediyorum, demokrasiye inanıyorsanız tutanaklar tutuluncaya kadar ve bir örneği sizler tarafından alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyin. Kamu görevlileri, devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. Oy sayım işleminin açık ve net herkesin önünde yapılması gerekiyor”

19.10

Bülent Tezcan

1.Açıklama

Söylediğimiz ortaya çıktı huylu huyundan vazgeçmiyor. AA’nın seçim manipülasyonu yine devam ediyor. Ancak bütün saltanatları yarına kadardır. Yarın her şey ortaya çıkacaktır.

İlk gönderdikleri verilere göre sandıkların yüzde 3.9’ünden çıkan sonuçlarda yüzde 70.72 ile Erdoğan’ı önde gösterdiler. 45 dakika sonra yeni veriler göndermeye başladılar Erdoğan’ı yüzde 59.44, İnce’yi 26.23 olarak gösterdiler.

Hesapları referandumda olduğu gibi yüzde 70 ile açıp yüzde 51’de bitirmek. Kafalarında ki plan bu ama buna izin vermeyeceğiz, bu kez suç üstü yakalandalılar. Anadolu Ajansı’nın verileri kesinlikle doğruyu yansıtmıyor. Erdoğan’ın oy oranı hiç bir zaman yüzde 48’in üstüne çıkmadı.

Şu an elimzde ki verilere göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48, İnce’nin oy oranı yüzde 40’dır. Anadolu Ajansı çok açık ve net bir biçimde manipülasyon yapıyor. Seçimin sonucu belli Erdoğan kaybedecek, İnce kazanacak.

Seçimi yakından takip ediyoruz. Bu iş bitinceye kadar sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları alıp partimize teslim edin. Seçim sabaha kadar da sürse kimse sandıkların başından ayrılmasın.

Vatandaşların da görevi var. Anadolu Ajansı uyguladığı manipülasyonla moral bozmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız moral üstünlüğünü sağlayacak. Sandıkla işleri biten vatandaşlarımızı da bulundukları illerdeki il, ilçe seçim kurullarının önüne gitmeli. Oyların çalınmasını engelleyeceğiz.

Biz İnce’nin ilk turda seçimi kazanacağı düşüncesindeydik ancak şu an ki verilere göre ikinci tura kalacak gibi gözüküyor.

2.Açıklama

Bülent Tezcan, ” Yoğun bir mesai sabahlayacağız. Kararlı bir şekilde süreci takip etmeye devam ediyoruz. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre birileri erken gelin güvey oluyor, erken davul zurna çalmaya başlıyor ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Kimse davul zurna çalmasın seçim ikinci tura kalmıştır bunu rakamlar söylüyor ” dedi.

Kendi ellerine ulaşan tutanaklara göre henüz 40 milyon oyun sayılmadığını ifade eden Tezcan, ” Elimizdeki rakamlara göre İnce yüzde 33.75, Erdoğan 51.77, Akşener 8.89, Demirtaş 4.60 oy oranında ve sandıkların yüzde 39’u açıldı. Gözlerinizi sandıklara dikin, günün sonunda tutanaklar esastır. 8 Temmuz da ikinci turda Türkiye güzel huzurlu bir döneme girecektir” ifadelerinde bulundu.

3.Açıklama

Katılım oranı çok yüksek. Bütün seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin iradesi sandığa nasıl giriyorsa öyle çıksın. Sayım hala devam ederken görevli arkadaşlarımada teşekkür ediyorum.

YSK açıklama yapana kadar süreci takip edeceğiz. Vatandaşlarımız sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmasın.

Siyasi değerlendirmeleri yarın yapacağız. Bizdeki tutanaklarla, sonuçlar arasında ne gibi fark var yarın hepsini açıklayacağız.

Kazanmakta var kaybetmekte var. Demokrasi mücadelesi bitmez.