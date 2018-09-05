MANDELA’NIN BAVULU ÇANKAYA’DA AÇILDI

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sezonu “Mandela’nın Bavulu” adlı resim sergisi ile açtı. Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın “Efsane Olmak” temasıyla kutlanan 100. doğum günü adına Çankaya Belediyesi ve Güney Afrika Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenlediği serginin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu yaptı.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sezonu “Mandela’nın Bavulu” adlı resim sergisi ile açtı. Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın “Efsane Olmak” temasıyla kutlanan 100. doğum günü adına Çankaya Belediyesi ve Güney Afrika Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenlediği serginin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu yaptı.

Açılışına Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Güney Afrika Büyükelçisi Pule I Malefane ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un katıldığı sergiye çok sayıda sanatsever de eşlik etti. Sergi açılışı öncesi kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, ömrünün önemli bir kısmını özgürlük mücadelesine adamış bir ismin 100. doğum gününü böylesine özel bir sergi ile kutlamaktan onur duyduklarını belirtti. Güney Afrika Büyükelçisi Pule I Malefane Mandela’yı dünyaya duyurmaya yönelik bu anlamlı sergi için Çankaya Belediyesi’ne şükranlarını sundu. Büyükelçi Malefane, “Bu serginin Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dünya liderinin vatanında gerçekleştiriliyor olması bizim için ayrıca bir anlam taşımaktadır. Şu anda Atatürk ve Mandela’nın cennette el ele tutuşup insanlığa katkılarını, kendi halklarının saygınlığı adına yaptıklarını konuştuklarını görebiliyorum” dedi. Büyükelçi konuşmasını Mandela’nın “Yoksulluk, adaletsizlik ve büyük eşitsizlikler dünyamızda devam ettiği sürece hiçbirimiz gerçekten huzura kavuşamayız” sözleriyle bitirdi.

Ernst August Quensen’in koleksiyonundan gelen “Mandela’nın Bavulu” adlı sergi, Günther Uecker, Sol LeWitt, Jörg İmmendorff gibi 13 sanatçının 14 eserinden oluşuyor. Owusu Ankomah’ın Mandela için özel olarak yaptığı tahta bavulun ve çok özel Nelson Mandela fotoğraflarının yer aldığı serginin en önemli yanı ise sanatın insan hayatı ve toplumsal yapılanmadaki rolü. Mandela için yapılan, dünyanın 4 bir yanını gezen resimlerden elde edilen gelir Mandela’nın çocuklar yararına kurduğu vakfa bağışlandı. Sergi 27 Eylül’e kadar görülebilecek.