Mamak’tan potaya 2.10’luk yeni transfer

Mamak Belediyesi, Türkiye Basketbol 2.Lig takımı olan Kayseri İstem Koleji’nde forma giyen Oğuzhan Kızıl’ı(22) transfer etti.

2.10 metre boyu ile rakiplerine pota altında geçit vermeyen Kızıl, bu yıl Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter dökecek. Power forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen Kızıl, bu yönü ile de yeşil-beyazlı ekibe alternatif oluşturabilecek.

Dinamik bir yapıya sahip

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Kızıl için yaptığı açıklamada “Genç ve yetenekli bir sporcuyu kadromuza kattık. Oğuzhan yaşı itibari ile dinamik bir yapıya sahip. Sezon içinde gösterdiği başarılı performansın aynı şekilde devam edeceğine inancım tam” dedi.