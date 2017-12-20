Mamak’tan bir transfer daha

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı geçen sezon Türkiye Basketbol Lig’inde forma giyen Doğan Deniz Yiğit’i (28) transfer etti.

Skorer Forvet olarak bu yıl Yeşil-Beyazlı takımda ter dökecek olan Yiğit’in, en büyük avantajları güçlü fiziği ve temel özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü.

Performansını takip ettik

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, Yiğit için yaptığı açıklamada, “Önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Daha önce oynadığı takımlarda göstermiş olduğu başarılı performansını takip ettiğimiz Doğan Deniz Yiğit, bu yıl Mamak için ter dökecek” dedi.