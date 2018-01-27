Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na Mamak Belediyesi ilçenin dört bir yanını Türk Bayraklarıyla donatarak destek verdi.

İlçedeki cadde ve bulvarlara asılan bayraklarla kent adeta kırmızı beyaza büründü.

Evlerinize ve iş yerlerinize Türk Bayrağı asın Mamak Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Plevne Caddesi ve Samsun Yolu’na yaklaşık bin adet kırlangıç Türk Bayrağı asıldı. Türk ulusunun her zaman kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zeytin Dalı Harekatı Türkiye’nin terör koridorunu yok etmekte kararlığını ortaya koyduğu Milli Mesele’dir. Bu uğurda savaşan Mehmetçiklerimizi de desteklemek bizlerin üzerine düşen görevdir” dedi. Akgül, ayrıca tüm Mamaklılara seslenerek evlerine ve iş yerlerine şanlı bayrağımızı asmaya davet etti.

Sosyal medya için uyarı

Sosyal medya üzerinden PKK/YPG ve bu örgütlerin sempatizanlarının algı operasyonları yapmaya çalıştığına da değinen Akgül, vatandaşları yalan ve iftiralardan oluşan içeriklere itimat etmemeleri konusunda uyardı.