Mamak’ta vergi dönemi başladı

Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2018 yılının emlak ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 1’inci taksitleri için hatırlatma yaptı.

Mükelleflerin 30 Mayıs tarihine kadar emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerini gerçekleştirebileceklerini belirten Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü, ilan reklam vergisinin 1’inci taksidi için son ödeme tarihinin ise 30 Nisan olduğunu açıkladı. Müdürlük, ödemeleri belediye hizmet binasında, Mamak Kültür Merkezi’nde, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde, Kutludüğün’de, Mamak Yüzme Havuzu ve Lalahan’da bulunan veznelerden gerçekleştirebileceklerini belirtti. Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergilerin oluşturduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesinin, mükelleflerin vergilerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün” dedi. Akgül, vatandaşlara ay sonu gelmeden ve sıkışıklığa maruz kalmadan vergilerini ödemelerini tavsiye etti. Mamak Belediyesi vatandaşlara www.mamak.bel.tr adresinden zahmetsizce ve online vergi ödeme imkanı da sunuyor. Online hizmetten faydalanacak vatandaşlar e-belediye sisteminin borç sorgulama bölümünde sicil numaralarını girerek kredi kartıyla borçlarını yatırabiliyor. Mükellefler online hizmet ve veznelerin yanı sıra emlak vergisi ödemelerini 210374 numaralı posta çeki numarasından, işyerlerine ait çevre ve temizlik vergisi ödemelerini de 526891 numaralı posta çeki numarasından gerçekleştirebiliyor.