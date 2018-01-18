Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetleri Mamak Kültür Merkezi’nde başladı. Kültür Sohbetlerinin ilk konuğu Can Veren Pervaneler kitaplarının Yazarı Hayati İnanç oldu.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Mamaklılarla buluşan Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, divan edebiyatı hakkında konuşarak gazel ve beyitlerde kullanılan dili, kelimelerin manalarını ve günümüzde kazandığı anlamları yorumladı.

Tüm Ankaralılar davetlimizdir

Program sonunda Araştırmacı Yazar Hayati İnanç’a günün anısına çiçek veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gökmenoğlu, “Çok özel bir konuşmacıyı bugün ilçemizde ağırladık. Bizleri kırmayarak programımıza geldikleri için teşekkür ediyor, tüm Ankaralıları kültür sohbetlerimize davet ediyorum” dedi.

Nisan Ayı’na kadar sürecek

Divan edebiyatının birçok ustasından şiirlerin okunup tercümesinin yapılacağı, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nda örnekler ile ilmi bilgilerin paylaşılacağı, Ankara’nın geçmişten bugüne yaşadığı değişimin anlatılacağı kültür sohbetleri Nisan Ayı’na kadar devam edecek. Kültür sohbetlerinin diğer konukları ise 24 Ocak Çarşamba günü tasavvufi eserleri günümüz insanı ile buluşturan Dr. Mustafa Tatçı, 31 Ocak Çarşamba günü Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.