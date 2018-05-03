Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, badminton, masa tenisi ve dart oynadı.

Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Mamak İlçe Spor Salonu Bahçesi’nde organize edilen programda öğrencilere sporun yararları anlatıldı. Attıkları oklarla hedefi 12’den vuran Akgül ve Polat’ın vücut kitle indeksinin de ölçümü yapıldı.

Sağlıklı bir toplum hedefliyoruz

Projenin amacının tüm bireylere spor bilincinin aşılanması olduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Proje ilçemizdeki her yaştan vatandaşımız için oldukça önem taşımaktadır. Gerçek bir spor şehri olan Mamak’ta sağlıklı bir toplum hedefliyoruz” dedi.

Sağlıklı toplum sağlıklı kentle olur

Mamak’ın spor kenti kimliğiyle öne çıkmasını hedefleyen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin spor disipliniyle yetişmeleri yapılan yatırımları daha da önemli kılıyor. Bu doğrultuda Mamak’a sportif merkezleri kazandırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı kentle olur. Biz de öğrencisinden, yaşlısına, çocuğundan ev hanımına kadar herkesi sporla buluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Mamak’ta spor dolu günler

7’den 77’e herkesi sporla buluşturmaya teşvik eden program çerçevesinde vatandaşlar, badminton, masa tenisi, halter ve daha bir çok branşta ilçe müdürlüğüne bağlı antrenörler eşliğinde onlarca faaliyet yaptılar. Tatlı rekabet içerisinde renkli görüntülere sahne olan proje çerçevesinde hem gençler hem de velilere spor yapabilme imkanı sağlandı. Mamak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı da, “Bu önemli projeyi ilçemiz için de faydalı hale getirmek istedik. Antrenörlerimiz eşliğinde Mamaklılar hem spor yapıyor hem de daha bilinçli oluyorlar” diye konuştu.