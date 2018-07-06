Mamak Belediyesi “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla Türk Kızılay’ı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan birçok vatandaş ve belediye personeli destek oldu. 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor.

Kan bağışının hayati bir önem taşıdığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gönüllülük esasına dayanan kan sağışı hayati öneme sahiptir. Bu manada vatandaşlarımızın verdiği destek son derece önemlidir” dedi. Genel durumu değerlendirilen bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.