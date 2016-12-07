Mamak’ta kadınlar için 3 yeni AB Projesi

Başkent’te en fazla AB Projesi hazırlayarak tamamlayan Mamak Belediyesi, 3 yeni AB Projesini daha uygulamaya başlıyor. Mamaklı kadınların odak noktasına alındığı projelerin tanıtımı yapılarak startı verildi.

Mamak’ta Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması ve Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Farkındalığın Artırılması, İşsiz Kadınların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması, İstihdam ve Girişimcilik Ofisi projelerinin tanıtımı yapıldı.

Projelerin tanıtımına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve Mamaklı kadınlar katıldı.

AB’ye ödediğimiz paralar Türkiye’ye geri dönüyor

Proje tanıtım toplantısında konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu gün Türk Kadını’na seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. yıldönümü. Bu yıldönümünde tanıtımını yaptığımız AB projesinin ikisinin odak noktasında kadınlar bulunuyor.

Bölgemizde dezavantajlı olan kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi; sosyal hayatın ve çalışma hayatının içinde yer alması için bu AB projelerinin startını veriyoruz. Onaylanan üç projenin maliyeti 2.3 milyon TL. AB’ye verdiğimiz ödenekler yine bu projelerle yatırılan paraların Türkiye’ye dönmesini sağlamış oluyoruz” dedi.

Beşikten Mezara Kadar İlim

Proje tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Mamak Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de, “Türk İslam kültüründe beşikten mezara kadar ilim öğrenmek vardır” dedi. Proje tanıtımında bir konuşma yapan Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Öznür Demirbilek, “Önceliği Mamaklı kadınlar olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Proje neleri kapsıyor

Mamak’ta Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması ve Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Farkındalığın Artırılması projesi kapsamında 120 kadın eğitime tabi tutulacak. 12 ay sürecek proje kapsamında kadınlar 6 aylık eğitim sürecinden geçecek.

Evde çocuk bakımı üzerine eğitimin alacak kadınlardan devam zorunluluğunu yerine getiren kadınlara aylık 250 TL harcırah ödenecek. Projenin son etabında ise evde çocuk bakımı ile ilgili portal oluşturularak, Ankara genelinde eğitim alan kadınların bilgilerine yer verilecek.

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