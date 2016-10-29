Mamak’ta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıldönümü münasebetiyle Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel bir program hazırladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Cumhuriyetin çok önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek, “Büyük mücadeleler sonrasında kurulan Cumhuriyetimiz siz gençlere emanet. Onu daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz” dedi.

Kazanımlara sahip çıktık

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Cumhuriyetin zor şartlarda kurulduğuna değinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu gün Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü kutluyoruz. Köklü bir tarihe, köklü bir devlet geleneğine sahip olan milletimiz Cumhuriyetin getirdiği kazanımlara sahip çıkmıştır” dedi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlık yapmak hepimizin ortak vazifesidir” dedi.

Minik öğrenciler salonu coşturdu

Büyük bir coşkunun yaşandığı programda anaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Programa katılanlar tarafından ayakta alkışlanan minik öğrencilerin şiir gösterisinin ardından, Dünden Bu Güne Cumhuriyet adlı barkovizyon gösterisi, koro ve halkoyunları sonrasında Mamak çapında İlkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen ‘Renklerle Cumhuriyet Coşkusu’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın sonunda ise pasta kesilerek yarışmada dereceye giren resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

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