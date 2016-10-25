Mamak’ta aile danışmanlık hizmeti devam ediyor

Mamak Belediyesi’nin evli çiftlere yönelik başlattığı aile danışmanlık hizmeti devam ediyor. Boşanmaların büyük bir hızla arttığı günümüzde evliliğinde sorun yaşayan ve uzman desteğine ihtiyaç duyan ailelere Mamak Belediyesi uzman desteği sağlıyor.

Mamak Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde devam eden aile danışmanlığı hizmetinden yüzlerce çift danışmanlık hizmeti aldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Toplumumuzun temel taşı olan aile güçlü ve sağlıklı olmak zorunda. Aile içerisinde yaşanan ve çiftlerin içinden çıkamadığı bazı sorunlar uzman kişilerin desteğiyle çözülebilir” dedi.

Hizmet bir telefon kadar yakın

Aile içerisinde yaşanan problemler, çocukların yetiştirilmesi, evdeki sorumlulukların dağılımı, anne ve babanın yoğunluğu, eşler arası iletişim sorunları, aile içi maddi sorunlar gibi birçok konuda çiftlere yol gösteriliyor. Karşılaşılan sorunların çözümünde ise stres yönetimi, öfke kontrolü, benlik algısını keşfetme, çözüm odaklı terapi gibi yöntemlerle aile içinde yaşanan sorunlar çözümler üretiliyor. Aile danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen çiftler 363 84 76 numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

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