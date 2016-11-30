Mamak’ta 17 bin vatandaş yapılandırmadan faydalandı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun’dan faydalanmak isteyen 17 bin vatandaş Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını yeniden yapılandırdı.

Yapılandırma kapsamında Mamak Belediyesi’ne başvuran mükellefler; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, asfalt katılım payı gibi borçlarını yasa gereği faizi ve cezalarını sildirerek yeniden yapılandırdı.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar kendileri için en uygun olan ödeme seçeneklerine göre borçlarını yapılandırdı.

Mükelleflere iki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri sunuldu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yapılandırmanın getirdiği fırsatlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize gelerek borçlarını yeniden yapılandırdı” dedi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü ekstra mesai yaptı

Ayrıca 19 Eylül- 25 Kasım tarihleri arasında Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen 35 bin vatandaş da tahakkuk için işlem yaptırdı.

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü oluşacak yoğunluk karşısında vatandaşların mağdur olmaması için yoğun şekilde mesai yaptı. Hafta için ve hafta sonu tam kadro mesai yapan Mali Hizmetler Müdürlüğü yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamasını sağladı.

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