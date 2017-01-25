Mamakspor miniklerle iyi yolda

Alt yapısını yeni oluşturan mamakspor, puan kaybettiği maçlarda bile puan toplamasını biliyor. Ankara’nın Mamak semtini temsil eden “Mamakspor”. Grubunda yaptığı karşılaşmalarda sergilediği etik performansla taraftarlardan alkış üstüne alkışlar alıyor.

U 14 Ligi 2 Grup’ta, alt yapısı yeni kurulu ekibiyle uğraş veren Mamakspor, Lig’de güçlü takımların karşısında yenilmesine rağmen ortaya koydukları etik performanslarıyla taraftarlarından alkış alıyor.

Geleceğe umutla bakan Kırmızı-Beyazlılar, Ligin 8 haftasında Çay yolu spor ’un karşısına çıkan Mamakspor, rakibiyle başa baş verdiği mücadelenin 5 dakikasında yediği golle kalmadı ve birde kaleci Yunus Emre’nin sakatlanmasıyla 1-0 yenik olarak ilk yarıyı geride bıraktı.

İkinci yarıya sakatlanarak oyunu terk eden Yunus Emre’nin’ yerine savunmada başarılı görev yapan takım kaptanı Emre Baran, kaleye geçerek başladı.

İlerleyen dakikalarda Çayyolu spora zor anlar yaşatan Mamakspor, yaptığı bireysel hatalar sonunda iki de gol yemesiyle sahadan 3-0 yenilerek talihsiz şekilde sahayı puansız terk etti.

Mamakspor sahada şu kadroyla yer aldı: Yunus Emre, Enes Yeser, Tuğrul, Kaan, Emre, Hakan, Muzaffer, Alperen, Enes Buğra ve Mücahit Yönetici: Tahsin Demir

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