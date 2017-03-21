Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için Mamaklı öğrenciler unutulmaz bir programa imza attı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale oyununu sahneledi. Klasik olarak başlayan program kalıplarının dışına çıkan öğrenciler, protokol üyelerinin salonda yer almasının ardından doğrudan programa başladı.

Seyircilerin arasından sahneye çıkan askerlerin saygı duruşu ve İstiklal Marşı anonsu ile başlayan program Çanakkale oyunu ile devam etti. Programda bir konuşma yapan TBMM Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, “Seçilme yaşı 18 düşsün dediğimizde millet rahat olsun bu gençlik Çanakkale’de FETÖ darbe girişiminde rüştünü ispatladı. Bu gençlik ezanı dindirmez, bayrağını indirmez” dedi. Milli birliğin önemine değinen Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Adalet içinde bu millet hep birlik olacak. Tarihin bizlere yüklediği sorumlulukları taşıyoruz” dedi. Programda emeği geçen öğretmenlere plaket takdim eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “102 yıl önce bu millet zaferlerine bir destan ekledi. O gün ecdat yokluklar içinde bayrak inmesin, ezan dinmesin diye can verdi” dedi. Çanakkale savaşında cephede ve Anadolu’da yaşanan olayları şiirsel bir dille yorumlayan öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Programa yoğun katılım

Programa TBMM Meclis İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak İlçe Müftüsü Ramazan Ilıkkan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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