Mamak’lı Gençler potada fark atıyor

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, liderliğini farklı skorlarla kazandığı maçlarla taçlandırmaya devam ediyor.

Grubunda 11. maçını MEB Spor Salonu’nda, Büyükşehir Belediye Ankara Spor ile oynayan Yeşil-Beyazlı ekip sahadan 87-55’lik skorla ayrılarak yenilmezlik serisini 11’e yükseltti.

Oyuncu kalitesi skora yansıyor

Sahaya çıkan her oyuncunun skora etki etmesinin önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Maçları farklı kazanmamız oyuncu kalitemizin göstergesidir. Bu kalite de elde edilen başarılar ile taçlanıyor. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.