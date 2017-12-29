Mamak’ın vitrini Mamaklı müteahhitlere emanet

Bugüne kadar 5 bin konutun inşa edildiği Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapılması planlanan 37 bin konut ve ticaret alanlarının daha hızlı bitirilmesi için Mamaklı müteahhitler devreye giriyor.

Proje kapsamında dönüşümün hız kazanarak hak sahiplerine evlerinin biran önce teslim edilmesi ve Mamaklı müteahhitler için yeni bir alan oluşturulması planlanıyor. Projenin duyurulması için düzenlenen toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklı müteahhitlerle bir araya geldi. Toplantıda Mamak’ın vitrini olarak anılan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yola ilçede faaliyet gösteren müteahhitlerle devam edilme kararı çıktı.

Altyapı çalışmalarını Büyükşehir yapacak

Dönüşümdeki yeni formüllerin müteahhitlere anlatıldığı toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin, “Şartnamenin ortak akılda oluşturulması için bir aradayız” dedi. 2018 yılında yaklaşık 5 bin konutun inşasının başlamasını hedeflediklerini söyleyen Gökşin, “Alternatif olarak Mamaklı müteahhitlerimizi tercih ettik. Bu kararı alırken müteahhitlerimizin istek ve taleplerini dinlemek istedik. İstenilen şartları dikkate alarak bunları teknik ekiplerimizle beraber inceleyeceğiz. Ayrıca sizlere destek olmak adına altyapı çalışmalarını ve çevre düzenlemelerini büyükşehir yapacak” dedi.

Şehrin gelişim aksı değişecek

Mamak’ın gelişimine katkı sağlayacak alternatifler geliştirerek daha hızlı neler yapabileceği konusunda çalışma içinde olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şehrin gelişim aksı da yapılan konut ve iş merkezleri ile değişecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Akgül, “Toplam 7 milyon metrekare alan üzerinde uygulanan, 11 etaptan oluşup 14 mahalleyi kapsayan dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde, ortak akıl ile alt ve üst yapısı düzgün, sağlıklı kentsel mekanlar oluşturarak, sizlerle birlikte Mamak’a ivedi bir şekilde yeni bir imaj kazandıracağız” diye konuştu. Bu formül ile binlerce hak sahibi hayallerindeki eve biran önce kavuşma imkanı bulacağının da altını çizen Akgül, “Mamak’ın vitrini Mamaklı müteahhitlere emanet olacak” ifadelerini kullandı.

Bin Konutun talibi çıktı

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren müteahhitler, böyle bir projenin düşünülmesi ve önceliğin bizlere verilmesi çok anlamlı ve sevindirici dedi. Toplantıda söz alan iki farklı inşaat firması yetkilisi olumlu şartların oluşması durumunda bin konutun yapımını üstleneceklerini kaydetti.

Müteahittlerin istekleri

Toplantıda müteahhitlerin fikirleri alınarak görüşülen şartlar çerçevesinde istekler ise şöyle oldu;

Harç muhafiyeti

Yapı denetim muhafiyeti

Yapılacak olan inşaatların kontrolörünün büyükşehir olması

Harfiyat muhafiyeti

İstinat ve perde düzenlemesinin büyükşehir belediyesine ait olması

Yeşil alan, alt yapı, asfalt ve yolun büyükşehir tarafından yapılması

Bölgede sağlık ocağı, okul alanlarını gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi