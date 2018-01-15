Sporun her dalında aldığı derecelerle adını duyuran Mamak Belediyesi, yüzmede de başarıdan başarıya koşuyor.

Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen yarışlara 6 sporcusu ile katılan Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Başak Esen 100 metre kurbağlama da Ankara 3.’sü olarak önemli bir başarıya imza attı. Başak Esen 50 metre serbestte Ankara 4.’sü olurken, 50 metre kurbağlama da ise Ankara 5.’si oldu. Katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde ederek, Mamak’a gurur yaşatan yüzme takımı diğer sporcularından olan Azra Tan ise 50 metre kelebekte Ankara 5.’si, Elif Delibal 50 metre kurbağlama da Ankara 7.’si, Türküm Özkan 100 metre kurbağlama da Ankara 6.’sı oldu.

Başarının temeli tesisleşme

Başarının tesisleşme ile doğru orantılı olarak geldiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporcuların başarılı derecelerle dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor Kulübümüz bünyesinde her geçen gün branşlarımızı arttırıp yeni sporcuları ailemize dahil ediyoruz. Sportif başarılar ile adından söz ettiren ilçe olmaya devam edeceğiz” dedi.