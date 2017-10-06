Eğitimi alanında Mamak’ın kalbi haline gelen ve 14 farklı merkezde hizmet veren, Aile Merkezleri her geçen yıl artan sayısı ve çoğalan üyeleri ile daha da büyüyor.

Kadınların kendini geliştirmesini, yenilenmesini ve eğlenmesini amaçlayan Aile Merkezleri’nin 2017-2018 yılı eğitim döneminde şuana kadar aktif 5 bin kursiyeri bulunuyor.

Talep doğrultusunda yeni kursalar açılıyor

Genç yaşlı tüm bireyler dikkate alınarak hizmet veren Aile Merkezleri’nde Mamaklı kadınlar hem yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal çevrelerini geliştiriyor, hem de kurslar sayesinde gelir elde ederek aile bütçesine katkı sağlıyor. Alüminyum kabartmadan, tel kırmaya, spordan, dikişe kadar 20 farklı branşta eğitim verilen Aile Merkezler’i talepler doğrultusunda farklı alanlarda da eğitim imkanı sunulabiliyor.

Hanımlar üretiyor çocuklar eğleniyor

Mamaklı kadınların bir araya gelip kaynaştığı, kurslardan faydalanarak üretme imkânına sahip olduğu, öğrendiği ve öğrettiği, buluşma adresleri olan Aile Merkezleri’nde çocuklara ise kendileri için oluşturulan etkinlik alanında gün içinde keyifli vakit geçirme olanağı da sunuluyor.

Alanında uzman kişilerden eğitim alıyorlar

Yıl içinde merkezlere her kesimden, her meslekten, her yaş grubundan bayanın akın ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,”Kursiyerlerimiz kendi alanlarında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak yirmi farklı branşta eğitim alıyor. Talep doğrultusunda da bu branşları artırabiliyoruz. Aile Merkezleri’miz hanımların eğitim kalitesini yükseltmek, kendilerini geliştirmek, mesleki ve sosyal alanda bilinçli birey ve anne olabilmelerine de olanak sunuyor” dedi.