Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Mamaklı muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr Cumali Kınacı, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Su ve Kanalizasyon İşletme Başkanı Tarkan Cineviz, Mamak Belediyesi Başkanvekili Erdal Ak, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım, ASKİ Mamak Şube Müdürü Ercan Zengin, Mamak Belediyesi birim müdürleri ve Mamaklı muhtarlar katıldı.

Muhtarların istek, öneri ve taleplerini dinleyen yetkililer, sık sık bir araya geleceklerinin altını çizerek, “İlçelerimizin sorunsuz alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Sizler gözümüz kulağımızsınız

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım, muhtarların önemli görevler üstlendiklerini kaydederek “Muhtarlarımız mahallerimizdeki gözümüz kulağımız. Sizler sayesinde ilçemizde yapılması gerekenleri daha net görüyoruz. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek ilçe belediyemiz olarak Mamak’ın sağlam alt yapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Ortak talep, alt yapı sağlamlaştırılmalı

Mamak’ın alt yapısının masaya yatırıldığı toplantıda Mamaklı muhtarlar söz alarak, mahallelerin sorunlarını, istek ve taleplerini iletti. Muhtarların ortak isteği alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısının sağlamlaştırılması oldu. Muhtarların taleplerini dinleyerek not eden Genel Müdür Kınacı, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacaklarının altını çizerek, ”Ankara’nın tamamında çalışmalar yaparak alt yapı sorunlarını çözüyoruz. Sağlam alt yapı ile sağlam gelecek inşa ediyoruz” dedi. Muhtarlar için özel olarak oluşturulan whatsapp hattının faydaları da dile getirilirken, muhtarlar uygulamadan çok memnun olduklarını, sorunlarına kısa sürede cevap bulduklarını söyledi.