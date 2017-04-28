Mamak Zabıtası’ndan hijyen denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde rutin çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri bu yılın ilk çeyreğinde, pazar esnafından bakkalına, lokantasından pastanesine 21 bin 995 denetim yaptı.

Bu denetimlerde ise 4941 esnafa uyarı verdi. Vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmesi için yoğun bir çaba harcayan ekipler, yaptıkları denetimlerde satışa sunulan gıdaların, gıda yönetmeliğine uygunluğunu ve etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Gerekli koşulların sağlaması için esnafa rehberlik ediyor.

Sağlıklı bir toplum yetişsin istiyoruz

İlçede yapılan haftalık rutin denetimler sırasında gıda üretimi yapan iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını, işletmenin üretim izninin olup olmadığına ve ürünlerin saklanma koşullarına bakıldığını belirten Akgül, “ Hijyen konusunda olumsuzluklar varsa uyarıyoruz. Gıda üretim yasasına aykırı üretim yapılmasını engelliyoruz. Biz hem denetim yapıyoruz hem de sağlıklı bir toplum yetişmesi için dikkatle çalışıyoruz” dedi.

Titiz bir çalışma gerçekleştirildi

En son yapılan denetimlerde ise ağırlıklı olarak çalışanların kılık kıyafetinden, mekân temizliği ve üretim araçlarının temizliğine dikkat edildi. Ayrıca tatlı üretimi yapan pastane imalathaneleri de denetleyerek hijyen konularında tesislere uyarılarda bulunuldu.

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